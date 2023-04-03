學習壓力太大念到流鼻血　韓國超甜網美「棄考軍校」來台發展

▲韓國超甜網美棄考來台發展（圖／CTWANT／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

相信不少人都知道，台灣學生在大學之前，學習壓力可以說是非常的大。但這樣的學習壓力，似乎在南韓也是相當嚴重的，一位來自韓國的網美就自述，自己為了考上南韓的軍事學校，不僅復讀一年，念書念到流鼻血，連續熬夜的苦讀，也讓他備感壓力。最後是在父親與朋友的支持下，選擇來台念書。

YouTube頻道「不要鬧工作室」近日訪問到南韓女子May，May表示其實南韓的學習壓力真的很大，向她從小到大都會在課後參加數學與英文的補習，有時候遇到考試時，甚至可能會連續三天熬夜沒睡覺來念書。但即便如此，希望能向父親一樣當軍人的May ，最後卻是在大學軍校考試時失利。

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十分不甘心的May最後選擇復讀一年，但這段日子卻讓May感到更多壓力，不僅假日都在補習班上課，睡眠也是嚴重不足，有時候甚至還會在考試前，壓力大到流鼻血。雖然最後May是順利通過了軍校的第一階段，但是過去這些高壓的學習環境，讓May喘不過氣，所以決定放棄軍校的第二階段考試。

May也表示，會放棄軍校入學考試還有另外一個原因，那就是May的朋友向她表示「在台灣念書念得很開心」，這對於May來講是難以想像的。最後是在父親的支持下，May選擇來台念書。

而在來台留學的三年期間，May認為台灣的學習氣氛比較輕鬆，老師與學生也比較沒有距離，相較於南韓的環境而言，台灣的學習環境簡直是天堂。而有了這段經驗後，May也希望自己未來能夠留在台灣繼續發展。