一早有錢入帳！他喊爽「3月領2次薪水」　網曝1慘況下秒笑不出了

▲原PO一早領到薪水，直呼爽翻了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（31）日是連假前最後一天上班日，驚喜的是，不少上班族早上就收到薪水了！一名網友驚呼，5日與31日各領到3萬薪水，等於這個月有6萬進帳，讓他笑虧吃100元的雞排也不心疼。文章引發討論，有網友哀號「可惡我們公司連假後才發」；但也有人曝一喜一憂，「所以下一次5/5才能領薪水！」

一名網友在PTT以「一個月領兩次薪水是不是很爽」為標題發文，他直呼，原本要等到4月5日才領薪，小確幸的是，因清明兒童連假的關係，公司提前在今日發薪，讓原PO大讚「一個月領兩次薪水30K+30K=60K」。

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對此，原PO也直呼「6萬塊在手還需要管通膨嗎？不需要...雞排100元也是小case而已，大家有沒有三月領兩次薪水的八卦？」

文章曝光後，網友紛紛笑回「財富自由了！恭喜」、「可惡我們公司連假後才發QQ」、「3月工作日24天，根本痛苦」、「今天領薪水，薯條可以加大了」、「你3/5薪水花光了吧」。

不過也有人搖頭曝1現實，「4月沒薪水，慘」、「所以下一次5/5才能領薪水」、「[問卦]5/5日才領薪水，還有一個月剩一千要怎麼活」、「那你下個月沒得領」、「3月很爽，那4月你是不是要GG了」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



面對下一次要等到5月5日才領薪水，確實真的要等好久，若民眾想4月份趕緊領到普發6000元， 可把握今日上網登記入帳 （https://6000.gov.tw）。財政部表示，若民眾在3月底前完成登記，最快4月6日就能拿到6000元。

若是不想選擇登記入帳，一般民眾也可以等到 4月10日透過ATM領現，或4月17日郵局領現開放再去領取 。

▼領6000元5管道領現時間曝光。（圖／記者陳依旻製表）

