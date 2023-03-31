　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一早有錢入帳！他喊爽「3月領2次薪水」　網曝1慘況下秒笑不出了

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO一早領到薪水，直呼爽翻了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（31）日是連假前最後一天上班日，驚喜的是，不少上班族早上就收到薪水了！一名網友驚呼，5日與31日各領到3萬薪水，等於這個月有6萬進帳，讓他笑虧吃100元的雞排也不心疼。文章引發討論，有網友哀號「可惡我們公司連假後才發」；但也有人曝一喜一憂，「所以下一次5/5才能領薪水！」

一名網友在PTT以「一個月領兩次薪水是不是很爽」為標題發文，他直呼，原本要等到4月5日才領薪，小確幸的是，因清明兒童連假的關係，公司提前在今日發薪，讓原PO大讚「一個月領兩次薪水30K+30K=60K」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO也直呼「6萬塊在手還需要管通膨嗎？不需要...雞排100元也是小case而已，大家有沒有三月領兩次薪水的八卦？」

文章曝光後，網友紛紛笑回「財富自由了！恭喜」、「可惡我們公司連假後才發QQ」、「3月工作日24天，根本痛苦」、「今天領薪水，薯條可以加大了」、「你3/5薪水花光了吧」。

不過也有人搖頭曝1現實，「4月沒薪水，慘」、「所以下一次5/5才能領薪水」、「[問卦]5/5日才領薪水，還有一個月剩一千要怎麼活」、「那你下個月沒得領」、「3月很爽，那4月你是不是要GG了」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

面對下一次要等到5月5日才領薪水，確實真的要等好久，若民眾想4月份趕緊領到普發6000元，可把握今日上網登記入帳https://6000.gov.tw）。財政部表示，若民眾在3月底前完成登記，最快4月6日就能拿到6000元。

若是不想選擇登記入帳，一般民眾也可以等到4月10日透過ATM領現，或4月17日郵局領現開放再去領取

▼領6000元5管道領現時間曝光。（圖／記者陳依旻製表）

▲▼ 。（圖／記者陳依旻製表）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
6000元提早5天入帳！　人妻驚：不是特殊身分
LIVE／台中活埋3死　直擊六福村禁區！狒狒真會排果皮
快訊／台中老屋倒塌3人死因曝！　2人活活悶死
快訊／海巡署中校判刑56年10月！　今現身入監
鳳梨女友認「巨胸是做的」！　藏煎熬原因
快訊／無罪判決遭撤銷！　女師情殺命案發回更審
囤太多！新竹哥賣即期蛋「2顆1元」：量大可議
獨／早知隔壁是危樓！　「先做擋土牆」仍釀3死悲劇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學位論文電子授權率創史高！86所大學達100％「不包括台大」

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

她在大阪環球掉包包！員工苦追「消失的3萬9」　兇手竟是台灣人

春日趴早鳥禮2000份　限時登記4／22早到早獲得

最多省5337元！國保補助明上路　268萬人受惠「這天前未繳」恢復原價

南投清明兒童連假最大優惠　12歲以下12大景區免費或優惠入園

北北基計程車4／1起調漲！滿意度民調出爐　過半民眾喊「減少搭」

清明連假2波變天！一圖看「藍到發綠」降雨熱區　 下波驟冷時間曝

一早有錢入帳！他喊爽「3月領2次薪水」　網曝1慘況下秒笑不出了

不小心囤太多　新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議！眾喊拒買

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

學位論文電子授權率創史高！86所大學達100％「不包括台大」

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

她在大阪環球掉包包！員工苦追「消失的3萬9」　兇手竟是台灣人

春日趴早鳥禮2000份　限時登記4／22早到早獲得

最多省5337元！國保補助明上路　268萬人受惠「這天前未繳」恢復原價

南投清明兒童連假最大優惠　12歲以下12大景區免費或優惠入園

北北基計程車4／1起調漲！滿意度民調出爐　過半民眾喊「減少搭」

清明連假2波變天！一圖看「藍到發綠」降雨熱區　 下波驟冷時間曝

一早有錢入帳！他喊爽「3月領2次薪水」　網曝1慘況下秒笑不出了

不小心囤太多　新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議！眾喊拒買

學位論文電子授權率創史高！86所大學達100％「不包括台大」

朱雲鵬／反中成美國共識　台灣要有自主性

補教界愛因斯坦上課選妃狂伸淫爪！校方挨批怠惰　教育局出手了

校園活春宮！涼亭下「男女交疊狂抖」　哥倫比亞大學忘情開啪

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

西區前7名都怕湖人　微笑刺客：沒人想在首輪對詹皇

六福村狒狒難清點！專家提議「AI辨識」：前提是要能取得影像

「我們很愛打砲」太激烈被趕走！妹子曝3人入住　網見條件歪樓了

離譜亂判三振遭禁賽　NCAA棒球主審喊冤：整場被種族歧視

Z世代掀「智障型手機」新潮流！美銷量不減反增　年輕人超愛原因曝

生活熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

囤蛋男1顆3元拋售　網友轟「囤蛋變臭蛋」

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

26張中獎發票出爐　買情趣品中千萬

今彩539開出頭獎！幸運兒抱回800萬獎金

大尺度寫真現場直擊！　攝影師女友也下海

男每天吃三明治發現胃炎　醫示警

更多熱門

相關新聞

8大速食店連假超殺優惠包！

8大速食店連假超殺優惠包！

終於要迎來5天連假了！《ETtoday新聞雲》先幫整理8大速食店「最新限時優惠」，像是麥當勞、漢堡王、繼光香香雞通通可以爽吃買1送1，肯德基則祭出7大組合優惠下殺42折起、拿坡里炸雞買1送6等，小確幸趕緊不收下。

領6000元一表秒懂！　登記、分流、入帳時間全都露

領6000元一表秒懂！　登記、分流、入帳時間全都露

清明連假出勤　一圖看懂工資怎麼算

清明連假出勤　一圖看懂工資怎麼算

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

國立大學畢！文組女窮忙1年「換6工作」

國立大學畢！文組女窮忙1年「換6工作」

關鍵字：

發薪日薪水領薪清明兒童連假600元登記入帳

讀者迴響

熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

孫藝真結婚一周年放閃了！緊牽玄彬手　重量級婚紗照曝光

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面