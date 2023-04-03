進口雞蛋救不了餐飲業　「餃子の王將」招牌天津飯暫停供應

▲蛋荒持續延燒，「餃子の王將」台北統一時代店暫停供應招牌天津飯。（圖／記者黃士原攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台蛋荒延燒數月，農委會擴大採購國外進口雞蛋，近期陸續在國內各大通路上架，但因雞蛋產量尚未恢復，餐飲業缺蛋災情仍未止歇，業者只好以調整菜單、漲價、甚至歇業等各種方式因應。像是美式早午餐品牌「樂子the Diner」就推出「不吃蛋」就送飲料、開胃菜的另類行銷。

「樂子the Diner」近日在臉書公告，「蛋，我只剩一點點，但，開胃菜我很多」，平日到樂子用餐，兩個人不吃蛋，就送一杯續杯飲料，三個人以上不吃蛋，就送一份開胃菜，活動原訂到3月底結束，但《ETtoday新聞雲》去電詢問，店家表示活動仍持續進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「餃子の王將」台北統一時代店也在臉書公告，因面臨雞蛋供應不足的情況，包括「天津飯」全系列、「滑蛋木須炒肉」、「王將炒飯」、「月見砂鍋麻婆豆腐丼」、「溫玉擔擔麵」等產品暫停供應，並回覆網友指出，民生通路可能有些許釋出，但營業用蛋需求量大，蛋商目前還是無法負荷，希望可以盡快恢復正常供應。

桃園市知名的「雙崎堂」長崎蛋糕店也在臉書公告，受到蛋荒嚴重影響，成本及供給已衝擊到產品的生產及銷售，不得已宣布從4月2日起暫停營業，直到雞蛋市場恢復平衡再開始營業。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，進口雞蛋救不了國內餐飲業，因為進口蛋主要是用來上通路，紓解短期的搶蛋人潮，而餐飲業務用蛋還是來自國內蛋雞場，目前中小雞復養情況不理想，產量都是老母雞在支撐，產量只有5成，每日雞蛋缺口仍高達300萬至400萬顆，蛋荒短期仍難解。

新北市蛋商謝易真指出，台灣的蛋荒從來不在超市，而是在傳統市場，小餐廳小攤販和一般家庭，進口蛋只在超市販售，而且也是限量，根本解決不了商用這麼大缺口，很多商家還是拿不到蛋，目前情勢就是國內產蛋量持續低迷、市售蛋價居高不下，一斤破百會是基本行情，批評農委會只有進口雞蛋這一招。