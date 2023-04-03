　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

進口雞蛋救不了餐飲業　「餃子の王將」招牌天津飯暫停供應

▲不是只有餃子　餃子的王將還可以吃到30多道中華料理。（圖／記者黃士原攝）

▲蛋荒持續延燒，「餃子の王將」台北統一時代店暫停供應招牌天津飯。（圖／記者黃士原攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台蛋荒延燒數月，農委會擴大採購國外進口雞蛋，近期陸續在國內各大通路上架，但因雞蛋產量尚未恢復，餐飲業缺蛋災情仍未止歇，業者只好以調整菜單、漲價、甚至歇業等各種方式因應。像是美式早午餐品牌「樂子the Diner」就推出「不吃蛋」就送飲料、開胃菜的另類行銷。

「樂子the Diner」近日在臉書公告，「蛋，我只剩一點點，但，開胃菜我很多」，平日到樂子用餐，兩個人不吃蛋，就送一杯續杯飲料，三個人以上不吃蛋，就送一份開胃菜，活動原訂到3月底結束，但《ETtoday新聞雲》去電詢問，店家表示活動仍持續進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「餃子の王將」台北統一時代店也在臉書公告，因面臨雞蛋供應不足的情況，包括「天津飯」全系列、「滑蛋木須炒肉」、「王將炒飯」、「月見砂鍋麻婆豆腐丼」、「溫玉擔擔麵」等產品暫停供應，並回覆網友指出，民生通路可能有些許釋出，但營業用蛋需求量大，蛋商目前還是無法負荷，希望可以盡快恢復正常供應。

桃園市知名的「雙崎堂」長崎蛋糕店也在臉書公告，受到蛋荒嚴重影響，成本及供給已衝擊到產品的生產及銷售，不得已宣布從4月2日起暫停營業，直到雞蛋市場恢復平衡再開始營業。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，進口雞蛋救不了國內餐飲業，因為進口蛋主要是用來上通路，紓解短期的搶蛋人潮，而餐飲業務用蛋還是來自國內蛋雞場，目前中小雞復養情況不理想，產量都是老母雞在支撐，產量只有5成，每日雞蛋缺口仍高達300萬至400萬顆，蛋荒短期仍難解。

新北市蛋商謝易真指出，台灣的蛋荒從來不在超市，而是在傳統市場，小餐廳小攤販和一般家庭，進口蛋只在超市販售，而且也是限量，根本解決不了商用這麼大缺口，很多商家還是拿不到蛋，目前情勢就是國內產蛋量持續低迷、市售蛋價居高不下，一斤破百會是基本行情，批評農委會只有進口雞蛋這一招。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
絕命影片！聯結車輾爆男騎士　家屬見破碎遺體跪地痛哭
快訊／國道10號交流道追撞！　入口匝道封閉
沙灘上趴臥人影…走近看「一具女屍」嚇瘋
快訊／台2線絕命車禍！　男遭輾頭慘死
ENERGY牛奶消失18年！　已是3公司CEO
坂本龍一直腸癌逝！台灣發生率第1名　「7徵兆注意」
兒童新樂園、動物園都塞爆！　爸媽「排到想哭」
快訊／21歲情侶國道遭二度追撞雙亡　2駕駛5萬、10萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5歲兒嫌「新娘好醜」她記恨4年！媽怒：都道歉了　網見1句話全不挺

進口雞蛋救不了餐飲業　「餃子の王將」招牌天津飯暫停供應

老公連假突問「不回娘家嗎」　人妻秒讀懂原因！網反虧：你中計了

快訊／抵制僅1天！連假Day 3「六福村大回血」　買票要排30分鐘

兒童新樂園、動物園都塞爆！爸媽「排到想哭」：全家都瘋掉

快訊／國道今早變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

春天就是要野餐！把4／22空下來「揪閨蜜、帶毛小孩」嗨玩好朋友春日趴

提供高中生重新選校機會　新北首創「CHANGE」輔導轉學計畫

惹怒朋友！　3星座清明後要打小人

鄭明典：今天西半部會熱！開工日變天「暴跌10度」雨區出爐

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

男大生灌2手啤酒騎車被攔查　擔心怎回家...警：要先送地檢

5歲兒嫌「新娘好醜」她記恨4年！媽怒：都道歉了　網見1句話全不挺

進口雞蛋救不了餐飲業　「餃子の王將」招牌天津飯暫停供應

老公連假突問「不回娘家嗎」　人妻秒讀懂原因！網反虧：你中計了

快訊／抵制僅1天！連假Day 3「六福村大回血」　買票要排30分鐘

兒童新樂園、動物園都塞爆！爸媽「排到想哭」：全家都瘋掉

快訊／國道今早變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

春天就是要野餐！把4／22空下來「揪閨蜜、帶毛小孩」嗨玩好朋友春日趴

提供高中生重新選校機會　新北首創「CHANGE」輔導轉學計畫

惹怒朋友！　3星座清明後要打小人

鄭明典：今天西半部會熱！開工日變天「暴跌10度」雨區出爐

牧森帶師妹參觀米奇展　林奕嵐玩塗鴉沒耐性

絕命影片曝！聯結車輾爆男騎士　家屬見破碎遺體跪地痛哭

兩岸知台不知中　相互了解方能和平共處

李德維遭徐巧芯粉出征？　她反嗆「搞不清楚狀況」：綠側翼腦殘

南消玉井駐點懷恩堂公墓巡守　偕公所行動跑馬燈籲防火安全

包・開箱／MIU MIU「口袋腋下包」超多功能！榮登最不廢小廢包

5歲兒嫌「新娘好醜」她記恨4年！媽怒：都道歉了　網見1句話全不挺

LEXUS推「改款電動休旅」！動力升級更會跑　折合新台幣145萬

快訊／國道10號仁武交流道追撞事故！　入口匝道管制封閉

SOGO百貨搶攻親子商機　台北三館化妝品檔期目標上看8億

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

快訊／國道今早變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

全台連下2天！　轉雨時間曝

傳統早市10籃雞蛋　他嘆「蛋好多」掀戰

他第一次看見超商店休　釣出內行人解答

吃麵見「玉」誤認是蛋　點3份糗了

阿妹演唱會激瘦菜單　營養師推改良版

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

全台有雨！　下波變天時間曝

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

連假好天氣！開工日轉冷迎雨彈

這家彩券行太旺「10個月開3次頭獎」

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

他納悶路上女生愛「下身透視」　點出1盲點

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

才剛和李心潔合唱　美秀集團深夜突拋震撼彈

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

快訊／國道今早變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

全台連下2天！　轉雨時間曝

台灣第二妖怪　瑯嬌靈貓現身高雄

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝　大港開唱辣翻

阿嬤疏忽讓孫女熱死車裡　1年前孫被顧到溺斃

男子匝道口下跪舉牌「媽媽住院請幫忙」

直擊／汪小菲深夜現身了！

Energy世紀合體　柯佳嬿搶合照：不拍說不過去

磁鐵吸蚊子扁成肉醬　嚇壞千萬人

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面