超商不是24小時？他第一次看見「7-11拉下鐵門」　釣出內行人解答

▲原PO難得看見超商店休，順手拍下PO上網，沒想到意外引發熱烈討論。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣超商密度高，24小時服務更是便利。不過，基隆一名網友1日偶然發現，有超商不是全天候營業，讓他覺得很新奇，所以順手拍下「店休」畫面，意外引發討論。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，從中可見，不同於以往印象中超商在夜裡的顯眼燈光，中華路一間7-11在凌晨時刻拉下鐵門，也沒有開啟招牌燈，讓他看完不禁驚嘆「難得店休的小7」。

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許多網友紛紛表示認同，「我覺得不需要24小時」、「這樣很好，讓人回歸正常的生理時鐘」、「我家附近有一間OK也是只開07-23而已」、「工業區很多便利商店都是這樣」、「晚上業績不好，還是不要營業好，省電，省人事成本，才能永續經營下去」。

不過，有人指出，「樓主好像知道的太晚，這小七政策早已行之有年了」、「鶯歌陶瓷老街的小7也是7~11」、「有些殯儀館附近的超商也沒有24小時營業」、「很多偏遠地區都沒有24小時，開大夜純粹浪費錢」、「校園附近的小7都放寒暑假」、「很多小七已經沒有大夜班了，第一當然是業績沒有到，第二是人力不需要，第三是加盟主申請不要大夜班」。

其中，也有網友提出不同看法，「有時候半夜的7-11可以給夜歸的人有安全感，萬一碰到什麼事情至少有地方可以請求協助」、「只是恢復到初衷，營業時間早上七點到晚上十一點，所以才叫7-11」、「民國69年的時候，就是早上7點營業到晚上11點」引發熱議。