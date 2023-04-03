開放寄杯、互換冷熱！　超商限時1天搶「美式、拿鐵買6送6」

▲全家4月限定好咖日優惠先看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！全家每月限時1天「好咖日」又到了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有指定甜點買2送1、極鬆餅買6送3、罐裝咖啡買6送6等3大好康，4月6日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，並開放寄杯、互換冷熱。

全家4月好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2023年10月31日，還有「minimore甜點同品項買2送1」，有法式千層蛋糕、抹茶千層蛋糕選擇，限量1萬組，可兌換至2023年5月16日。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也享優惠。

加碼收「Let’s Café罐裝咖啡（單品曼特寧黑咖啡／咖啡拿鐵）買6送6」及「極鬆餅任選買6送3（限量3000組）」，兌換期限則為2023年7月31日前，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

▲萊爾富指定咖啡限時買6送4。

另，萊爾富即日起至4月6日則於全門市、Hi-Life VIP APP整買零取祭出「Hi Café現煮檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4」，品項包含特大杯冰檸檬氣泡美式、特大杯冰檸檬美式與大杯炭焙鐵觀音拿鐵，兌換期限為2個月。