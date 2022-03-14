Stand with Ukraine!竹山秀傳醫院募集物資　送愛心到烏克蘭

▲竹秀復健科捐出院內評比獎金，並募集同事愛心傳愛齊助烏克蘭（下同）。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

在俄羅斯猛攻下，烏克蘭許多城市慘遭戰火蹂躪、新聞每天在國際間傳播，竹山秀傳醫院復健科組長錢怡君號召同事們捐贈物資，復健科也慷慨捐出參加院內評比所獲的1萬元獎金，共獲得各單位超過60人熱烈響應，共募集數十箱各式生活物資，將彙整寄送外交部、連同院方的愛心一起送到烏克蘭。

本身是復健師的錢怡君，日前在醫院群組裡留言「好想捐贈物資幫助烏克蘭」，並詢問是否有同仁願共襄盛舉，結果包括復健科、護理部、社工科、會計、出納、管理中心、門診、公關室，從行政到醫療超過8個單位、60位同仁主動響應，院方也請社服單位協助蒐集捐助資訊，並匯集全院同仁捐贈的物資。

與此同時，院方為提升醫療服務品質及作業效率，鼓勵同仁踴躍提案參加「醫院品質改善計畫」評比，復健科所提專案內容獲得評審青睞、勇奪第一名佳績和一萬元獎勵金，該科全體同仁也二話不說，一致同意將獎金全數捐出購買物資、送愛心至烏克蘭。

錢怡君說，自己念高一時遇到921大地震、鹿谷鄉很多地方交通中斷，許多物資經空投才能到達災民手中，而去年新冠疫情爆發，醫院也常收到各界愛心物資的鼓勵；為回報社會愛心，在科內同仁支持下發起捐贈物資活動，並將參加院內評比的獎金捐出，希望幫助烏克蘭的人民。

副院長蔡味娟說，此次活動由同仁捐款購買，或直接捐出物資用品，包括被子、毛毯、輪椅、雨衣、蠟燭、餅乾口糧、奶粉成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、醫療口罩等，數量達數十箱，同仁也紛紛留下「Stand with Ukraine」等加油與祝福字句，希望戰事儘早落幕、恢復和平，所有物資將於今天下午5時完成匯集整理後，寄送至外交部，跟著所有國人的愛心一起送到烏克蘭。