　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

Stand with Ukraine!竹山秀傳醫院募集物資　送愛心到烏克蘭

▲竹秀復健科捐出院內評比獎金，並募集同事愛心傳愛齊助烏克蘭（下同）。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲竹秀復健科捐出院內評比獎金，並募集同事愛心傳愛齊助烏克蘭（下同）。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

在俄羅斯猛攻下，烏克蘭許多城市慘遭戰火蹂躪、新聞每天在國際間傳播，竹山秀傳醫院復健科組長錢怡君號召同事們捐贈物資，復健科也慷慨捐出參加院內評比所獲的1萬元獎金，共獲得各單位超過60人熱烈響應，共募集數十箱各式生活物資，將彙整寄送外交部、連同院方的愛心一起送到烏克蘭。

本身是復健師的錢怡君，日前在醫院群組裡留言「好想捐贈物資幫助烏克蘭」，並詢問是否有同仁願共襄盛舉，結果包括復健科、護理部、社工科、會計、出納、管理中心、門診、公關室，從行政到醫療超過8個單位、60位同仁主動響應，院方也請社服單位協助蒐集捐助資訊，並匯集全院同仁捐贈的物資。

▲竹秀復健科捐出院內評比獎金，並募集同事愛心傳愛齊助烏克蘭。（圖／竹山秀傳醫院提供）

與此同時，院方為提升醫療服務品質及作業效率，鼓勵同仁踴躍提案參加「醫院品質改善計畫」評比，復健科所提專案內容獲得評審青睞、勇奪第一名佳績和一萬元獎勵金，該科全體同仁也二話不說，一致同意將獎金全數捐出購買物資、送愛心至烏克蘭。

▲竹秀復健科捐出院內評比獎金，並募集同事愛心傳愛齊助烏克蘭。（圖／竹山秀傳醫院提供）

錢怡君說，自己念高一時遇到921大地震、鹿谷鄉很多地方交通中斷，許多物資經空投才能到達災民手中，而去年新冠疫情爆發，醫院也常收到各界愛心物資的鼓勵；為回報社會愛心，在科內同仁支持下發起捐贈物資活動，並將參加院內評比的獎金捐出，希望幫助烏克蘭的人民。

副院長蔡味娟說，此次活動由同仁捐款購買，或直接捐出物資用品，包括被子、毛毯、輪椅、雨衣、蠟燭、餅乾口糧、奶粉成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、醫療口罩等，數量達數十箱，同仁也紛紛留下「Stand with Ukraine」等加油與祝福字句，希望戰事儘早落幕、恢復和平，所有物資將於今天下午5時完成匯集整理後，寄送至外交部，跟著所有國人的愛心一起送到烏克蘭。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
手搖飲發票中千萬！　得主栽在1組號碼完蛋了
蔡允潔認愛「小2歲助理男友」　已交往4個月
快訊／王菲前夫宣佈再婚！　新婚妻已生寶寶
幻象墜海！　戰機殘骸「海上漂流照」曝光
快訊／北市大同大學大火！　大量濃煙竄天
快訊／五分埔女店員Ct值13！　曾去吃火鍋匡列13人
明起自備環保杯「到7-11、全家」　每天喝1杯免費飲料
快訊／幻象非「驅趕共機」墜海　空軍：這位中校回答不正確
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Stand with Ukraine!竹山秀傳醫院募集物資　送愛心到烏克蘭

4人登北插天山腳踝扭傷受困　警、消8小時平安救援

台南北區忠義路打通公園南北路　獲營建署核定2.3億元開闢

流感蠢蠢欲動！台東打疫苗送百元禮品　注意與新冠疫苗間隔期

花蓮改善健康不平等　偏鄉原民產檢生產及就醫提供交通補助

台南公布酒駕累犯資料　引起民、眾兩黨議員參選人言詞交鋒

愛惜台東最美沙灘！巡守隊清出69公斤垃圾　保特瓶洒瓶最多

不老騎士行千里做公益！順時針環島10天　攜警宣導酒後不開車

關懷在台僑民！印尼代表處辦「行動領務」　徐榛蔚設宴慰辛勞

違章農地工廠落日條款19日大限　南投縣府喊話145家業者快申請

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

落單小獅在沙漠中被人拯救　10年後飛撲討抱秒變大貓咪

Stand with Ukraine!竹山秀傳醫院募集物資　送愛心到烏克蘭

4人登北插天山腳踝扭傷受困　警、消8小時平安救援

台南北區忠義路打通公園南北路　獲營建署核定2.3億元開闢

流感蠢蠢欲動！台東打疫苗送百元禮品　注意與新冠疫苗間隔期

花蓮改善健康不平等　偏鄉原民產檢生產及就醫提供交通補助

台南公布酒駕累犯資料　引起民、眾兩黨議員參選人言詞交鋒

愛惜台東最美沙灘！巡守隊清出69公斤垃圾　保特瓶洒瓶最多

不老騎士行千里做公益！順時針環島10天　攜警宣導酒後不開車

關懷在台僑民！印尼代表處辦「行動領務」　徐榛蔚設宴慰辛勞

違章農地工廠落日條款19日大限　南投縣府喊話145家業者快申請

吸血不如捐血！期間限定《魔比斯》捐血車開跑

捷運偷拍狼3天連攝2女！動作太大被攔落跑　警抓人列黑名單監控

俄「動用化武」黑歷史！放毒氣犧牲120人質　敘利亞1700人瞬間慘死

賈靜雯大膽低胸裝襯億級黃鑽　「女兒想戴看表現了」

35元手搖飲中千萬沒人領　前股東「開假發票詐領」栽在1組號碼

如願合唱金曲新人壞特　蔡明仁嗨喊：最好的情人節禮物！　

俄羅斯機長「反戰廣播」爆紅　稱在烏開戰是「犯罪」網讚他超勇敢

說好借位吻戲⋯林暉閔被爆「來真的」：在公園弄來弄去

嘉義八掌溪畔黃花風鈴木盛開了　「路肩紅線已畫」賞花勿違停

看王文淵突請辭　商總：沒這種問題　提電力意見、強調「國家一體」

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

台南購物輕豪宅2名得主出爐

持續抽水站老舊機組汰換更新

桃園楊梅物流倉儲大火　火勢全面燃燒

快上網　「桃園好市乘雙券」登記倒數

全台首創水帶清洗捲收機

小琉球南風音樂祭　楊繡惠、白雲為觀音祝壽

藍軍請黃偉哲拿出對策全力防疫

公布酒駕累犯資料民、眾兩黨議員言詞交鋒

油價又要漲！　澎湖漁船排隊加油

台南口罩政策不鬆綁

南消二大隊楠西分隊新建工程動土

永康警偕專勤隊臨檢移工群聚娛樂場所

雲林大蒜採收期將至　縣府籲勿拋售新蒜

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

更多熱門

相關新聞

俄狂粉花36倍價買絕版麥當勞　肉身擋門護愛店

俄狂粉花36倍價買絕版麥當勞　肉身擋門護愛店

俄羅斯的侵烏行動廣受國際譴責與制裁，美國速食業巨擘麥當勞也在8日宣布，暫停所有在俄業務，並關閉850間分店。許多俄國麥當勞愛好者聞訊後，蜂擁至各地門市搶購美食。目前，麥當勞大麥克的價格，已在網上翻了36倍，就連普通的紙袋，價格也被炒到了數百美元，最近還有一名麥當勞狂熱者將自己銬在了麥當勞的大門上，試圖以此阻止麥當勞關門。

末日慘況曝　馬力波40萬人苦撐屍橫滿街

末日慘況曝　馬力波40萬人苦撐屍橫滿街

澤倫斯基探視軍醫院！　與傷兵自拍頒勳章

澤倫斯基探視軍醫院！　與傷兵自拍頒勳章

歐洲成「武器進口」新熱點　5年來成長居冠

歐洲成「武器進口」新熱點　5年來成長居冠

開車出逃慘被俄坦克輾扁　受困少年活活燒死

開車出逃慘被俄坦克輾扁　受困少年活活燒死

關鍵字：

竹山秀傳復健科獎金善款物資烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

快訊／幻象2000墜機光點消失　飛官獲救人員平安

油價漲「95能改加92？」　中油解答

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面