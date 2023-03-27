機車違規左轉拒檢又闖紅燈　罰600變3萬3！還要扣照1年7個月

▲機車違規左轉拒檢又闖紅燈，原本罰600元變成罰3萬3千3百元，還要吊扣駕照1年7個月。（圖／警方提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗一名機車騎士未依規定2段式左轉，剛好被巡邏警察目擊，騎士怕被開單，未停車接受攔查而逃逸，警方根據行車紀錄器開出罰單，原本只須罰600元，結果卻要罰3萬3千3百元，還要吊扣駕照1年7個月，得不償失。

苗栗縣警局交通隊員警於3月15日執行巡邏勤務，在苗栗市台6線與苗29線交岔路口發現1部機車違規未依兩段式左轉，警方隨即鳴笛示意駕駛人暫停路旁安全處所接受稽查，該名駕駛人不但拒絕停車還加速逃逸，從苗栗市逃逸到後龍鎮，大約5.5公里，警方考量來往車輛及用路人安全，不敢貿然攔停，便尾隨逃逸車輛並保持安全距離，等待適當攔停時機，最終在後龍鎮某產業道路攔停，並實施身分及車輛盤查。

巡邏員警下車發現該名24歲陳姓男子臉部泛紅、疑似酒後駕車，隨即對陳姓騎士實施酒測，但沒有酒精反應，便再進一步詢問不依規定停車接受稽查原因竟是怕被開單，警方聽了之後頻頻搖頭，並告知原本違規左轉行為僅須處罰新臺幣600元整，但因拒絕停車接受稽查還加速逃逸，且逃逸過程有紅燈右轉、闖紅燈等違規行為，總計開出3張違規通知單，比原本罰緩多出55倍，得不償失。

警方表示，這名違規騎士未依兩段式左轉罰600元，紅燈右轉罰900元，闖紅燈罰1800元，不服稽查取締3次，每次10000元，共33300元。