被逮繼續偷！苗栗鴛鴦盜專竊偏僻宮廟　自製「釣錢」工具

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉一間宮廟香油錢遭竊，透過監視器發現是一對男女所為，警方研判可能會再度犯案，請廟方提高警覺，當晚這對竊賊果真再度上門，被獲報前來的警方逮捕，當場起獲犯案工具及贓款，全案依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。而這對鴛鴦盜與日前竊取獅潭義民廟香油錢的竊嫌竟是同一組人。

▲劉男、范女2人前往頭屋鄉一間宮廟，由劉男以釣魚線綁雙面膠製作「釣錢」工具，以釣魚方式竊取功德箱內的香油錢，范女則負責把風。（圖／記者蔡文淵翻攝）

3月8日下午宮廟人員發現香油錢遭竊，報警處理。警方除展開追查，並研判可能會再度犯案，請廟方多加提防，果真當晚這對男女竊賊再度前往這間宮廟，以同樣手法犯案。

由於廟防人員早有準備，立即通報警方趕赴到場，將2人逮捕，並從劉男身上查獲一張百元鈔及自製「釣錢」工具。但劉男狡辯百元鈔是他的工資，只是剛好黏在工具上面而已，讓員警也哭笑不得。

這對功德箱竊嫌分別是33歲的劉男和44歲的范女，2人為男女朋友關係，辯稱因缺錢花用，臨時起意竊取廟內香油錢，但警方調查後發現，2嫌無業，平日專找人煙稀少宮廟行竊，以釣魚線綁雙面膠用釣魚方式竊取功德箱內的香油錢。

這對鴛鴦盜落網後被依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署，檢方對其做出限制住居處分，兩人不知悔改，在3月12日又跑到獅潭鄉的義民廟以相同手法偷香油錢，因為衣服沒換，被警方一眼看出又是宮廟情侶釣錢檔，警方將他們函送偵辦。

警方提醒宮廟應加裝監視系統，並適當裝設功德箱防竊等設備，每日清點香油錢，避免成為宵小覬覦目標，同時呼籲民眾如發現可疑人、事、物時，可提供情報或立即撥打110電話向警方報案，共同維護地區治安環境。

▲男女竊賊當晚再度前宮廟以同樣手法犯案，當場被警方逮獲，依法送辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲劉男、范女2人前往頭屋鄉一間宮廟，由劉男以釣魚線綁雙面膠製作「釣錢」工具，以釣魚方式竊取功德箱內的香油錢。（圖／記者蔡文淵翻攝）