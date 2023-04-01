　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳菊前幕僚涉貪定讞逍遙法外遭批假釋審核有疑？矯正署澄清

▲▼ 趙嘉寶落網 。（圖／記者洪正達攝）

▲陳菊愛將趙嘉寶貪污定讞後棄保潛逃，還在臉書高調發文，4年多前遭逮捕歸案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

監察院長陳菊在高雄市長任內的幕僚趙嘉寶，因收賄遭判刑11年定讞，但前立委黃國昌質疑他棄保潛逃，甚至在臉書高調發文才被逮捕歸案；而趙男入監執行不到4年，卻能獲准假釋，因此黃國昌發文批評法務部的假釋審核。矯正署澄清，其實趙男執行總數達6年2月，已經過半，符合假釋規定，並非隨便審核。

黃國昌在臉書發文，指出「權貴司法」又一樁，當時在高雄市府擔任機要秘書的趙嘉寶，因收賄180萬元，2014年7月間遭判刑9年6月，再加上其他被定讞的3起案件，法院2014年8月間宣告應執行11年定讞。黃國昌稱「定讞後，這位陳菊市府的紅人，卻遲遲未到案。」說他2015年2月還與前法務部長邱太三同桌吃飯，高雄地檢署卻拖到2015年6月才發布通緝，但趙男也未到案；甚至在2017年還參加跨年晚會，2018年飲酒作樂時還在臉書高調發文，最後才在2019年被逮捕歸案。

黃國昌再批評，應該要執行11年的趙男雖然在2019年入獄，但卻在今年3月底獲准假釋，短短執行不到4年。黃國昌批評法務部的假釋審核太過隨便，「高規格」禮遇趙男，也難怪人民不相信司法改革。

對於黃國昌的批評，矯正署發表聲明澄清，其實並非如黃國昌計算的時間。矯正署指出，趙男先前定讞的3起案件中，已經先入監執行1年多；一直到2014年第4案定讞，才被裁定執行11年。而第4案定讞後趙男確實遭到通緝沒有入監，但2019年4月他被逮捕歸案後，執行至今，包含羈押、前開執行逾1年、累進處遇縮刑等等，已經執行刑期達到6年2月，確實超過一半的刑期，符合聲請假釋的條件。

另外矯正署也強調，假釋審核絕對不隨便，依照刑法規定，由外部之專家學者(具心理、教育、法律、犯罪、監獄學、觀護、社會工作等專門學識人士)組成之假釋審查會，並依據受刑人在監表現、所犯案件犯罪所得已全部繳清等情事詳加審核綜合考量後，才會核准，一切依法辦理。

▼趙嘉寶執行過半，獲准假釋。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲趙嘉寶通緝逃亡期間，不時高調在自己臉書po照 。（圖／記者吳奕靖攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
一早領6000她下秒全花光！　一票苦主+1
快訊／高雄超夯IG景點墜樓！　女當場死亡
「大咖政客」自爆今晚攻蛋！　練歌畫面曝光
摩鐵課後輔導！　他揪人妻同學激戰上百回
買家好眼熟！　「男星親自面交」全被拍
幸運兒嗨喊「發票中1000萬」！　曝兌獎畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

陳菊前幕僚涉貪定讞逍遙法外遭批假釋審核有疑？矯正署澄清

林承諭／運彩熱度夯，我能自己開賭盤嗎

關最久的死囚黃春棋稱「硫酸毀屍」的供詞是偽造　提再審仍遭駁回

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

哈孝遠妻控訴大姑：想佔有她孩子　遭哈平遠反擊「欠債被黑道盯上」！

張惠妹激瘦登場！飆《血腥愛情故事》　「開深V+曬鉛筆腿」睽違6年唱回高雄

張學友曝演唱會台灣場進度　認不怕老..自虧快被五月天超越XD

婦持區間票硬搭普悠瑪　被揪氣喊：觀音遮我眼

幼貓「被車撞癱」淋雨3天　獲救後埋頭猛吃安心甜睡

陳菊前幕僚涉貪定讞逍遙法外遭批假釋審核有疑？矯正署澄清

林承諭／運彩熱度夯，我能自己開賭盤嗎

關最久的死囚黃春棋稱「硫酸毀屍」的供詞是偽造　提再審仍遭駁回

渣男射後不理逼墮胎！坐月子一毛沒給　她怒「告你強姦」反被判刑

英籍外師揉捏女高中生胸部！　上課中「雙手伸進內衣」猥褻

韓韶禧、Jennie出鏡率最高出遊「拍照姿勢」　簡單1招女明星感拉滿

露台戶遇「小飛俠」成凶宅慘剩1字頭　內行曝最後下場

一早領到6000元　她下秒全花光了「錢都還沒摸熱」！釣出一票苦主

快訊／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡...家人崩潰坐遺體旁

瑞士西北部颳狂風　2列火車遭吹翻出軌釀15傷

沒在騙人！「超大咖政客」自爆今晚攻蛋　練歌畫面曝光...網：好勇敢　

PO網控人力公司毆打員工逼下跪　警急追真相...老闆不忍了喊告

強化利基市場　星宇航空日本第六個航點仙台每日直飛一班

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

法律熱門新聞

趙嘉寶涉貪定讞卻能假釋　矯正署澄清

林承諭／運彩夯，能自己開賭盤嗎

關最久死囚黃春棋求再審遭駁回

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

5男關一起　牢房竟變炮房

色影師性侵小模　判刑4年定讞

柯博齡／車停白線為何被開單

網友性侵少女　少女淚訴「忍一下就過去」

台中補教名師卓澔假本票逆轉無罪

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

花蓮縣府漲礦石稅　最高行判縣府敗訴確定

劉彥君／地上權住宅知多少

非現行犯　檢方：利害關係人可逮捕

更多熱門

相關新聞

關最久死囚黃春棋求再審遭駁回

關最久死囚黃春棋求再審遭駁回

犯下富商黃春樹擄人勒贖案件，遭判處死刑定讞的死囚黃春棋，2000年間定讞至今達到23年，是關最久的死囚。他日前提出再審，主張同案被告供稱「硫酸毀屍」的供詞是虛偽陳述；另外死者驗屍報告、勘驗筆錄等等，也全都是偽造，聲請再審。但高等法院審理後，認為黃春棋主張無理由，再度駁回。

詐檢舉獎金697萬　海巡中校今入監

詐檢舉獎金697萬　海巡中校今入監

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

花蓮縣府漲礦石稅　最高行判縣府敗訴確定

花蓮縣府漲礦石稅　最高行判縣府敗訴確定

外籍浮屍案　高檢署說明

外籍浮屍案　高檢署說明

關鍵字：

法律人權陳菊趙嘉寶定讞矯正署通緝假釋

讀者迴響

熱門新聞

D社愚人節重磅閃光！李到晛愛上大5歲朴涎鎮　浪漫約會寒冬堆雪人

快訊／李到晛霸氣認愛！　「對她有好感」戀上《黑暗榮耀》林智妍

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

領6000元先跑！10銀行今入帳　ATM卡1關鍵多等9天

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

即／嘉義台82轎車自撞「整車撞爛」　20歲女乘客慘死

「又多2家銀行」搶發6000元！他起床爽歪：收到了

快訊／銀行可提前發6000　免等4／6

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

陳零九深夜突宣布「退出九茶」！

本土劇女星爬山「穿超辣」！

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

定存4400萬　想領才知要等82年

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

更多

最夯影音

更多
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面