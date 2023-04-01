陳菊前幕僚涉貪定讞逍遙法外遭批假釋審核有疑？矯正署澄清

▲陳菊愛將趙嘉寶貪污定讞後棄保潛逃，還在臉書高調發文，4年多前遭逮捕歸案。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

監察院長陳菊在高雄市長任內的幕僚趙嘉寶，因收賄遭判刑11年定讞，但前立委黃國昌質疑他棄保潛逃，甚至在臉書高調發文才被逮捕歸案；而趙男入監執行不到4年，卻能獲准假釋，因此黃國昌發文批評法務部的假釋審核。矯正署澄清，其實趙男執行總數達6年2月，已經過半，符合假釋規定，並非隨便審核。

黃國昌在臉書發文，指出「權貴司法」又一樁，當時在高雄市府擔任機要秘書的趙嘉寶，因收賄180萬元，2014年7月間遭判刑9年6月，再加上其他被定讞的3起案件，法院2014年8月間宣告應執行11年定讞。黃國昌稱「定讞後，這位陳菊市府的紅人，卻遲遲未到案。」說他2015年2月還與前法務部長邱太三同桌吃飯，高雄地檢署卻拖到2015年6月才發布通緝，但趙男也未到案；甚至在2017年還參加跨年晚會，2018年飲酒作樂時還在臉書高調發文，最後才在2019年被逮捕歸案。

黃國昌再批評，應該要執行11年的趙男雖然在2019年入獄，但卻在今年3月底獲准假釋，短短執行不到4年。黃國昌批評法務部的假釋審核太過隨便，「高規格」禮遇趙男，也難怪人民不相信司法改革。

對於黃國昌的批評，矯正署發表聲明澄清，其實並非如黃國昌計算的時間。矯正署指出，趙男先前定讞的3起案件中，已經先入監執行1年多；一直到2014年第4案定讞，才被裁定執行11年。而第4案定讞後趙男確實遭到通緝沒有入監，但2019年4月他被逮捕歸案後，執行至今，包含羈押、前開執行逾1年、累進處遇縮刑等等，已經執行刑期達到6年2月，確實超過一半的刑期，符合聲請假釋的條件。

另外矯正署也強調，假釋審核絕對不隨便，依照刑法規定，由外部之專家學者(具心理、教育、法律、犯罪、監獄學、觀護、社會工作等專門學識人士)組成之假釋審查會，並依據受刑人在監表現、所犯案件犯罪所得已全部繳清等情事詳加審核綜合考量後，才會核准，一切依法辦理。

▼趙嘉寶執行過半，獲准假釋。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）