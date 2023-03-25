紅藜果膠plus新馬大賣！憲哥提攜後輩　王雷兒子賣魚仔來台追貨

▲憲哥和王雷在新馬的吸粉實力瘋狂破錶，連帶兒子也成為人氣網紅，本次來台與憲哥合體開賣東森嚴選商品。左（黑衣）賣魚仔（中）憲哥（右）王雷。

圖、文／東森購物提供

去年12月底，新加坡直播天王「賣魚哥」王雷與兒子「賣魚仔」二度來台，由東森集團王世均執行長從中規劃，特別與超級大咖綜藝天王憲哥搭檔，與東森購物東森嚴選合作，不僅將台灣東森嚴選商品以跨境電商方式賣到新加坡、馬來西亞，兩大天王魅力發威，僅開播30分鐘，線上觀看人數飆破3萬，更創下最狂紀錄。

直播2小時，業績就賣破3400萬台幣、150萬新幣，2月6日雙王二度合體直播，雖然中間兩度斷訊，開播30分鐘線上觀看人數飆破2萬，直播2小時，業績賣破2000萬台幣，90萬新幣，再度突破千萬業績，可見憲哥和王雷在新馬的吸粉實力瘋狂破錶。

▲賣魚仔與憲哥即將於3／26晚間21:00-23:00 合體開賣。

有鑑於「JACKYWU紅藜果膠PLUS」在新馬發燒大賣，憲哥提攜後輩，王雷兒子「賣魚仔」本次特地來台追貨，新加坡網紅「賣魚仔」，就是去年12月新加坡直播天王王雷來台開播，憲哥開玩笑故意用麥克風偷偷對賣魚仔透漏”身世之謎”說:「長得很帥，其實我才是你親生老爸!」，笑翻在場眾人的”便宜乾兒子”，這次特地來台跟憲哥聯手開賣東森嚴選商品「JACKYWU紅藜果膠PLUS」、「JackyWu WU所不在藍牙喇叭麥克風組」、「東森嚴選萬歲牌堅果」、「鋅C望」保健食品等優質精選好物！

▲綜藝天王憲哥嚴正呼籲分辨真假貨請認明唯一推薦產品紅藜果膠Plus外盒有憲哥肖像。（圖／東森購物提供）

自從王雷與憲哥合體，紅藜果膠大賣之後，FB、Instagram出現大量假冒憲哥盜用憲哥以及王雷推薦影片，掛羊頭賣狗肉，分辨真假貨請認明唯一推薦產品紅藜果膠Plus外盒有憲哥肖像，為了愛護粉絲朋友們，因此賣魚仔本次特別飛來台灣和憲哥合體，一切只為把真心真貨，真人實証分享給大家！憲哥和王雷也再三呼籲粉絲不要看到假視頻買到假貨，並揚言會提告這些假視頻的散佈者。「JACKYWU紅藜果膠PLUS」，採用來自於祕魯的優質紅藜，擁有豐富胺基酸，可構成血液、肌肉及人體的各種組織膳食纖維，蘋果果膠與關華豆膠屬於水溶性纖維，可增加飽足感，內外都美來保持好心情，讓闔家的體態都輕盈苗條。

本週日（3／26）晚間21:00-23:00讓您笑整晚，敬請準時上線收看綜藝天王憲哥與新加坡網紅賣魚仔的直播秀！



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