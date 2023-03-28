美國人妻「直播殺夫」！尖叫後秒切斷　當女兒面殘暴開槍

▲卡迪亞在直播過程中槍斃丈夫。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

美國一名人妻25日上午在自家直播時，因為與丈夫發生衝突，竟在直播過程中當場射殺對方，槍聲隨即被轉播出去，隨後則是傳來此起彼落的哭聲與尖叫聲。當急救人員趕往現場時，被害人已經死亡，而嫌犯也馬上被逮捕。警方在現場找一把9毫米手槍，初步判斷為凶器。

根據《鏡報》報導，密西西比州朗茲郡一名28歲婦女卡迪亞（Kadejah Michelle Brown）25日上午在家中以Facebook直播，然而過程中卻與同為28歲的丈夫傑瑞米（Jeremy Roc Brown）發生爭吵，隨後則演變成肢體衝突。嫌犯的丈夫當場氣得要離開家中，怎知卡迪亞卻不願意，並一直與他對峙，整個過程都直播出去，讓所有親友看到他們吵架的過程。

隨後鏡頭朝向天花板，沒過多久突然傳來槍聲，並出現女人的尖叫聲與小孩的哭聲。其中一人在家裡狂竄、大聲呼救，隨後直播被切斷。然而當急救人員獲報趕往現場時，傑瑞米已經明顯死亡。卡迪亞當場被逮捕，目前已經被帶到朗茲郡的看守所，不得保釋。

警方指出，卡迪亞案發當時使用手機直播，而她將手機丟下，去尋找手槍時，整個直播仍在繼續。警方也在現場尋獲一把9豪米手槍與其他物證。據悉，兩人在此之前就曾經有家暴前科，目前整起案件仍在調查中。

另一方面，田納西州2022年9月也曾發生一起青少年直播殺人案件。一名十幾歲的槍手大肆開槍，導致3死4傷，而他也在Facebook上直播了其中一段開槍的過程。