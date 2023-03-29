明道大學欠教職員2個月薪資　教育部：違反教師條例罰10萬

▲明道大學積欠教職員2個月薪資且未在期限內發出，被教育部裁罰10萬。（圖／翻攝學校網站）

記者許敏溶／台北報導

去年9月被教育部退場審議委員會列為專輔學校的私立明道大學，當年底就傳出積欠教職員工薪資，截至2月底仍欠2個月，校內教職員也在本月成立自救會，要求校方發放積欠的薪資，由於明道大學未依教育部規定，在期限內補發1、2月薪資，教育部認定違反教師待遇條例規定，在3月24日裁罰10萬元，並將持續督促明道大學應確依教師待遇條例相關規定辦理。

明道大學在去年9月被教育部私校退審會列為專輔學校，之後爆發欠薪爭議，明道教師在去年底就出面指控校方，去年11月份薪水未發放，儘管校方在今年農曆年前補發去年11月薪水，2月20日又勉強補發去年12月份薪資，但至今仍積欠今年1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，在今年3月成立自救會，要求校方發放積欠薪資。

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對於自救會訴求，教育部指出，明道大學在去年就被列為專案輔導學校，改善期限到今年5月31日，而欠薪部分，教育部去年12月接獲教師陳情未發放全校教職員11月薪資，經發函督導後，校方在今年1月17日補發11月薪資，教育部持續追蹤，並在2月23日再度發函。

對於明道大學積欠教職員2個月薪資，教育部原要求明道在3月9日前確實改善發放，原本校方對外聲稱三月中旬會發放，但又讓教職員失望，教育部也在3月24日確定裁罰明道大學10萬元。

教育部指出，先前已函請明道大學限期補發去年12月起未依規定給付的薪給，今年1、2月同樣發不出來，認定該校確已違反教師待遇條例應按月給付薪給規定，已在3月24日依法處該校10萬元罰鍰，而教育部將持續督促學校依規定發薪。