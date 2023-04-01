孩也收到了「他2萬4000元一次入袋」　網哭點名3家：到底幾時入帳

▲486先生一口氣領到2萬4000元。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家領到6000元了嗎？網紅486先生興奮笑稱，今（1）日早上起床「就有中大獎的感覺」，原來他登記入帳選擇玉山銀行，結果有4個6000元進帳，讓他大讚「連小朋友的都一起入帳了！」底下留言串也狂刷「入帳+1」之餘，有網友點名郵局與國泰和富邦，紛紛求問到底幾時入帳？

486先生在臉書粉專笑虧，今一早起來就有中大獎的感覺，查看玉山銀行APP竟然跳出4個6000元普發現金，等於一口氣有2萬4000元入袋，「真的不是愚人節詐騙，連小朋友的都一起入帳了！」

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文章曝光後，引來一票網友也回報，「華南銀行也很讚，一早起來就撥款了！連同發票中獎也進帳」、「土銀也入帳了」、「中信+1」、「我也被玉山嚇到」、「永豐銀行4/1一早就入帳了，有效率的團隊」、「LINE BANK+1」、「兆豐+1」、「第一銀行+1」、「玉山+1（只收到我女兒的，我的還要等）」、「合庫+1」、「+1，台灣企銀」、「凱基+1」、「玉山、華銀都入了」。

不過幾家歡樂幾家愁，不少網友則羨慕哀喊「國泰+0」、「中華郵政+0」、「郵局不知道何時」、「富邦+0」、「元大+0」、「郵局有人有收到了嗎」。

截至今上午統計，目前有14家銀行確定提前撥款6000元，包括8大公股（台灣銀行 、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行 、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀），以及玉山、永豐、凱基、台新、中信、LINE BANK。

郵局指出，由於4月1日有大量薪水入帳作業， 預計提早自4月2日周日起陸續入帳 ，將有400多萬名民眾當天可透過中華郵政帳戶領到現金6000元。

至於北富銀銀行主管指出，因這幾天因合併日盛銀正進行系統轉換，因此，不會在今日發；國泰則最快4月3日。