連假首日塞到炸裂！北部多路段紫爆「塞成國道停車場」　車流多5%

▲清明連假首日國道局部路段紫爆，塞成停車場。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

清明連假今(4月1日)登場，首日國道就塞到炸裂，包括國1南下楊梅到湖口、湖口服務區到竹北，國3南下大溪到龍潭，以及往國5的國3北上新店到木柵、國3南港聯絡道環東到南港等路段皆紫爆，時速僅10公里上下，局部路段塞成大型國道停車場。

清明5天連假今天(4/1)開跑，國道將出現爆大量車潮，上看124百萬車公里，其中南下是最塞的一天，交通量為平常1.6倍，國道一早清晨5點過後就湧現南下車流，截至上午8時，北部和中部多處路段已經塞爆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

包括國1南下中壢到竹北、三義到后里、彰化系統到彰化、埔鹽系統到員林；國３南下三鶯到高原、大山到後龍、烏日到霧峰、中興系統到中興，以及國３北上安坑到木柵等路段。

▲清明連假首日國道局部路段紫爆。（圖／高公局）

其中國1南下楊梅到湖口、湖口服務區到竹北，國3南下大溪到龍潭，以及往國5的國3北上新店到木柵、國3南港聯絡道環東到南港等路段陸續出現紫爆，時速僅10公里上下。

高公局交管組科長莊國欽表示，今上午5點開始就車多，6點開始出現壅塞，因國人清明返鄉掃墓習性都會很早出門，且集中上午，截至統計至清晨，今天交通量比去年清明同期增加了約5%，後續仍待觀察。

莊國欽表示，西部國道南下預估到中午前仍會車多壅塞，中午高乘載結束還會再有一波南下車潮上國道，預估要下午2點到3點後紓解；國5今上午南下車潮雖多，但因實施匝道封閉措施，時速不至於低於40公里，中午高乘載結束後，午後還會有一波車潮上國5，預測車多情況將持續到下午4點。

▼清明連假首日國道局部路段紫爆，塞成停車場。（圖／高公局）

