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體育正妹「國三被性侵到大二」　不敢反抗：只為體罰會輕點

N教練在體壇表現備受肯定，還曾與政治人物合影留念。（圖／翻攝畫面）

▲N教練在體壇表現備受肯定，還曾與政治人物合影留念。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台灣體壇知名的一位N教練（化名）因培育出奧運奪牌選手而聲名大噪，但該教練自2010年開始性侵女學生小芬（化名）長達5年，小芬從中學到大二都受到魔掌染指，但她為了「體罰輕一點」、「使用器材比較方便」而不敢反抗，小芬直到畢業多年才勇敢提告。

據了解，N教練多次對小芬伸出狼爪，利用去外縣市比賽時以「賽後檢討」為名將她叫到房間，或是趁課程結束後聲稱要與「談事情」，把她叫進教練休息室並在沙發上性侵得逞，性侵頻率則從每週2、3次至每月一次不等。

小芬發現倘若不拒絕N教練的獸行，教練在體罰上便會對她「輕一點」，且使用器材比較不會被刁難，因為隊員是否能參加比賽更是教練一人說了算，小芬因而不敢反抗其獸行，只能懾於教練權勢而隱忍屈從。

已婚的N教練更對心智未成熟的小芬展開甜言蜜語，2人「交往」一陣子後便開始以情侶互稱，N教練甚至會叫她「寶貝」，並不斷對小芬畫大餅，承諾能讓她成為國手並進入頂尖大學，將來就可以出來當教練，他們的特殊關係也被其他學生看在眼裡。

根據判決書內容，當時的同隊隊員早發現N教練對小芬「特別照顧」，有學生曾目睹N教練在休息室擁抱小芬，而隊員們外出比賽時，小芬也會到教練房間裡「待很久」，而小芬為了自己的體壇前途只能不斷隱忍。

據悉，小芬結交男友後，N教練就開始對小芬處處刁難，甚至在比賽和訓練期間刻意冷落她，而小芬上大學後才逐漸脫離教練魔爪，直到去年才驚覺此段關係並不正常，決定提出告訴，地院審理後判決N教練2年3月有期徒刑，全案仍可上訴。

N教練曾任教的該所學校則表示，N教練去年就因「個人因素」離開，校方對於此案皆依法處置，但對於細節則不便透露，記者也傳送臉書訊息聯絡N教練，但至截稿前未獲回應。

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