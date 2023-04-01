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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨14個立委選區協調未果　將進入初選階段

▲▼副總統賴清德出席「2023年全國自強兒少表揚活動」。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨主席賴清德。（資料照／記者黃國霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨昨（31日）進行2024立委初選最後一次協調，包含桃園第1、4、5選區、台南第1選區、屏東第1選區，全數破局、無法順利協調，除嘉義縣第1選區仍在協調外，其餘經過協調的14選區，將全部進入初選程序。

民進黨2024立委選舉共15個選區有2位以上候選人登記，黨中央自29日起連續3天協調作業，最終除嘉義縣第1選區仍在協調外，其餘14個選區都將進入初選程序，民進黨6日將進行民調說明會，若該區候選人有共識則進行對比式民調、無共識則採互比式民調，並從17日開始進行民調作業。

第三次協調的選區中，桃園第1選區現任立委鄭運鵬面臨前立委黃適卓、前議員郭麗華挑戰。第4選區由前立委余宛如、前議員范綱祥以及議員落選頭蕭立妍登記參選。第5選區則由議員楊家俍、劉仁照競爭。

台南第一選區，現任立委賴惠員面臨前觀旅局長郭貞慧挑戰，對於黨部協調，賴惠員表示，黨中央希望再考慮看看，11號以前各自在想一下，郭貞慧非常優秀，台南市觀旅局長虛位以待，她可以繼續發揮觀光專長，自己也多次拿到公督盟優秀立委，接下來在台南大選階段，要面臨的困難很多，還是希望大家一團和氣。

郭貞慧表示，還是要參選到底，互相給對方鼓勵、各自努力，自己要照著程序走，不然沒辦法對支持者交代，我是實事求是者的人，彼此都是可敬對手。

屏東第一選區部分，現任立委鍾佳濱將面臨縣議員陳明達及農田水利署屏東管理處長黃信茗挑戰，鍾佳濱表示，就是走程序、沒有結論，到11號之前都還可以考慮協調方式。


 

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