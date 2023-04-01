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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無懼中國威脅！蔡英文飛抵瓜地馬拉　瓜國迎接訪團、僑胞嗨見總統

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文在瓜地馬拉時間31日下午2點抵達當地機場。儘管稍早中國外交部威脅瓜國「做出正確選擇」，但瓜國仍照原訂規畫，由外交部長步卡羅（Mario Bucaro）代表迎接蔡，還有瓜國禮兵致敬；此外，現場也聚集不少熱情僑胞到場歡迎蔡英文到訪，並高呼「總統好」、「台灣加油」等， 蔡也和現場守候的僑胞互動、大方握手，還有僑民穿著蔡英文2020競選連任時的外套到場支持。

▼蔡英文飛抵瓜地馬拉，瓜國外交部長、僑民迎接。（圖／記者陳家祥攝，下同）

▲▼蔡英文飛抵瓜地馬拉，瓜國外交部長、僑民迎接。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼蔡英文飛抵瓜地馬拉，瓜國外交部長、僑民迎接。（圖／記者陳家祥攝）

針對中國外交部3月31日在例行記者會中，上演當地媒體配合佯稱我國在中美洲「唯一」友邦瓜地馬拉，將在蔡總統即將訪問瓜國之際，派遣高階外交人員赴中，繼由中方發言人「呼籲瓜地馬拉認清ㄧ個中國原則的國際大勢，早日作出正確選擇」，外交部回應，該報導所謂「瓜國高級別官員赴訪中國」的說法，已由瓜國外長布卡羅親自向我政府表示，所述荒謬且毫無根據，純為無稽之談，並再次代表瓜國政府熱烈歡迎蔡總統率團訪瓜。

外交部說，瓜地馬拉為我國忠實友邦，兩國關係極為密切友好，瓜國總統賈麥岱 （Alejandro Giammattei）堅定挺台，除了在各類國際場合強力為台灣發聲，此次蔡總統率團訪問瓜國，就是應賈麥岱總統熱情邀請，瓜國政府內閣官員也將陪同賈麥岱總統一同迎接蔡總統到訪，充分展現台瓜關係堅實穩固。

外交部表示，中國近日來透過媒體接二連三的釋放醜化我國外交工作的假訊息，對我輿論進行認知作戰，並企圖干擾蔡總統出訪效果，外交部呼籲國人認清真相，切勿落入中方圈套而遭誤導。

外交部說，中國打壓我國外交空間一向不遺餘力，外交部除持續密切注意防範外，同時也正告北京當局，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀，我國與友邦的往來不容其他國家置喙，也不會屈服於中國威權政府的壓力與脅迫。我國將堅守自由民主的價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際地位。

▲▼蔡英文飛抵瓜地馬拉，瓜國外交部長、僑民迎接。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼蔡英文飛抵瓜地馬拉，瓜國外交部長、僑民迎接。（圖／記者陳家祥攝）

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