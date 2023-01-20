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生肖屬兔注意！初一到初五兒童新樂園「門票免費」

▲台北市立動物園、兒童新樂園。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市立兒童新樂園在春節期間推出「2023尋龍祭大冒險」主題活動。（圖／兒童新樂園提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年是兔年，台北市立兒童新樂園邀請民眾入園走春，生肖屬兔者，春節初一至初五（1月22日至26日）還可享免門票優惠，春節期間推出「2023尋龍祭大冒險」，與國內專業團隊及藝術家合作，引進國外原裝擬真恐龍，打造恐龍親子劇原創劇碼，首創8公尺恐龍零距離沉浸式體驗，再結合恐龍市集、巨型恐龍氣墊等遊樂設施。

兒童新樂園指出，新春期間還有「跳加官」快閃表演、發送限量福袋、拍照打卡等活動，另自1月20日、1月22日至2月11日（1月21日除夕休園），下午4時後入園，原價200元的星光樂Fun券對折優惠，100元即可無限暢玩13項設施到晚間8時。

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台北市立動物園在年初一（1月22日）推出「翻轉未來」限量門票，共有穿山甲、食蛇龜及石虎等3款台灣本土動物；初一到初三（1月24日）每天上午11時在大門入口舞台區發送「一元復始，兔年行大運」開運金發放活動，每天限量500個，還有「鴻兔大展」新春快閃活動，邀請動物明星跟大家拜年。

台北天文館的宇宙劇場，於年初一至年初五，在上午9:00、9:40、10:20場次推出親子最喜愛的科學動畫片「星座與神話」，每場300位依序免費入場。11點前還可購買超值「一日暢遊券」，一券暢遊展示場、宇宙探險與劇場。憑當日暢遊券或劇場、探險車任兩種票根，即可參加抽紅包、兌換小禮物，每日上、下午共600個；大廳則有「天兔跳格子」，透過遊戲認識月相變化、八大行星及星座。

▲台北市立動物園、兒童新樂園。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市立動物園年初一到初三推出兔年系列活動。（圖／台北市立動物園提供）

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