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社會 社會焦點 保障人權

六福村狒狒數量算到眼花！專家建議「AI辨識」　這項關鍵要先做

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

六福村東非狒狒脫逃引發社會輿論！林務局今(31日)會同專家前往六福村狒狒區勘查，林務局科長鄭伊娟表示，目前狒狒數量尚未掌握，今天也邀請有動物影像辨識專業的專家一同前往會勘，希望能夠可以透過AI辨識的方式來清查狒狒數量。

▲▼六福村狒狒。（圖／攝影中心攝）

▲六福村狒狒清點，專家提議可以使用AI辨識來進行。（圖／攝影中心攝）

鄭伊娟表示，今天林務局會同新竹縣政府，並且邀請具大型靈長類豐富飼養經驗的台北市立動物園三名照養人員、野生動物與靈長類行為專業的國立師範大學王穎教授及國立屏東科技大學蘇秀慧副教授，以及具動物影像辨識專業的農業科技研究院陳正文所長到六福村場勘，評估廣闊區域群養狒狒，如何使用空拍影像或紅外線攝影機建立可用的AI辨識模型。

▲▼六福村狒狒。（圖／攝影中心攝）

▲▼六福村動物園狒狒區。（圖／記者陳凱力攝）

對此，陳正文表示，清點動物數量這件事，是非常有難度的，根據動物的種類，會有不同的清點方式，例如魚鳥只能估算，抽樣，其他動物可能可以使用人力清點，像是在動物身上做記號；第三種則是使用永久性記號，在動物身上打晶片進行寵物登記，「但是動物園內，不可能天天把狒狒抓來掃晶片」。

陳正文表示，若園方以及主管機關同意，便可以使用攝影機拍到所有的狒狒影像，這樣就能使用AI技術來計算，而這個也是此次場勘後最主要討論的問題，後續也還需要開會來做決定。「我們跟國家高速網路計算中心合作，有清點的AI模型，也是可以算出數量，但這個前提是，必須要有很清楚的影像，因此最重要還是影像的取得。」

針對此次場勘，林務局表示，只是初步看過環境，詳細情況還需要等稍後與專家學者討論，目前目標先從靈長類開始，建立完善管理機制，因靈長類活動力較大，脫逃機會也高，詳細結果如何，在開會有結論後，會在對外界說明。

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