不爽被討債　明仁會惡煞虐打債主關狗籠24小時！見警上門秒孬

記者戴上容／新北報導

新北市竹聯幫明仁會23歲陳男，被債主蕭男多次提醒還款，他心生怨恨，將債主蕭男及其友人騙到新北市新莊區幫派據點取錢，陳男威逼債主蕭男簽下和解書，洗劫蕭男2人財物，並對他倆凌虐暴打、銬狗籠，24小時後才釋放；新莊警獲報後，29日至新莊區天祥街一處民宅內攻堅陳嫌等4人到案。全案依強盜、妨害自由、傷害、毒品罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

▲明仁會幫派成員陳男不爽債主不斷討債，他威逼債主若不簽和解書抵債，就要把他關進狗籠，警獲報後將陳男逮捕送辦。 （圖／記者戴上容翻攝）

自稱是竹聯幫明仁會成員的陳男，日前向蕭男借款5萬元，經蕭男多次CALL要還錢，陳男超不爽，本月11日凌晨告知債主蕭男至他幫派據點來取款，蕭男不疑有他，帶著林姓男友人前往。

沒想到，陳嫌竟然夥同陳男、劉男、游女等人聯合私刑對待蕭男，他們以手銬將蕭、林二人銬在狗籠旁，威脅若不簽具和解書，就囚禁狗籠內。接著將蕭男虐打一頓，導致蕭民頭部、背部、雙大腿部等多處鈍傷、右手部燒燙傷，搶走2人身上的現金6800元、金戒指2枚、郵局提款卡等財物，凌虐24小時後才將他們釋放。

新北市政府警察局新莊分局獲報後，成立專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，大批警力於29日下午持搜索票及拘票，至新莊區天祥街一處民宅內查緝，4名犯嫌見大批警力到場，只能狼狽趴在地上。

▼ 明仁會幫派成員陳男見警上門秒趴地。 （圖／記者戴上容翻攝）

警方表示，當場查獲犯嫌23歲陳男、26歲陳男、26歲劉男及23歲游女等4人，陳嫌等人看到大批荷槍警力衝入，嚇到當場趴地，只能匍匐爬出趴地乖乖就逮，囂張氣焰全無，乖乖就逮。另，警查扣西瓜刀6支、球棒1支、鐵棍1支、塑膠棍1支、手銬一副(含鑰匙)、安非他命吸食器、殘渣袋等證物，全案依強盜、妨害自由、傷害、毒品罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

新莊警分局長周振安強調，為打擊不法幫派組織、維護社會治安，保障人民生命及財產安全，針對暴力討債、恐嚇取財等不法犯罪集團，警方絕對威力掃蕩，刨除到底，並向上溯源，強力斬斷黑幫金源，以展捍衛治安之決心。