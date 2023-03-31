高雄汽機車路口相撞　2男噴飛空中轉圈重摔！驚悚影片曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市張姓男子載著顏姓男子昨（30）日晚間11時許，騎機車在鳳山區一處路口，與王姓男子（21歲）駕駛的轎車發生碰撞，張男和顏男被撞得在空中轉了一圈才墜地，機車零件也散落一地，撞擊瞬間的畫面也曝光，相當嚇人。

▲高雄鳳山發生汽機車車禍，機車騎士遭撞飛在空中轉圈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不過，幸運的是，34歲張男僅有手、腳擦挫傷，32歲顏男也只有腳踝骨折、身體多處擦挫傷，送醫救治後都沒有生命危險，算是不幸中的大幸。

▲汽機車在高雄鳳山路口發生碰撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局五甲派出所30日晚間11時許接獲報案，鳳山區三商街與善志街路口有交通事故，警方到場了解為王男開著轎車善志街西向東行經三商街時，與張男載著顏姓男子騎的機車搭載顏沿三商街南向北行經善志街時，雙方疑未在路口減速、注意周邊車況而發生碰撞，並波及停放在路邊一台轎車。

▲高雄鳳山發生汽機車車禍，機車騎士遭撞飛在空中轉圈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

機車駕駛張男手部、腳部多處擦挫傷，送醫就治，乘客顏男腳踝骨折、全身擦挫傷，送阮綜合醫院就醫，開車的王男未受傷。雙方經酒測均無酒駕情事，事故現場後續交由交通分隊測繪，詳細肇責待交通大隊釐清判斷。