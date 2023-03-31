　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄汽機車路口相撞　2男噴飛空中轉圈重摔！驚悚影片曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市張姓男子載著顏姓男子昨（30）日晚間11時許，騎機車在鳳山區一處路口，與王姓男子（21歲）駕駛的轎車發生碰撞，張男和顏男被撞得在空中轉了一圈才墜地，機車零件也散落一地，撞擊瞬間的畫面也曝光，相當嚇人。

▲▼鳳山車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄鳳山發生汽機車車禍，機車騎士遭撞飛在空中轉圈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不過，幸運的是，34歲張男僅有手、腳擦挫傷，32歲顏男也只有腳踝骨折、身體多處擦挫傷，送醫救治後都沒有生命危險，算是不幸中的大幸。

▲▼鳳山車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲汽機車在高雄鳳山路口發生碰撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局五甲派出所30日晚間11時許接獲報案，鳳山區三商街與善志街路口有交通事故，警方到場了解為王男開著轎車善志街西向東行經三商街時，與張男載著顏姓男子騎的機車搭載顏沿三商街南向北行經善志街時，雙方疑未在路口減速、注意周邊車況而發生碰撞，並波及停放在路邊一台轎車。

▲▼鳳山車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄鳳山發生汽機車車禍，機車騎士遭撞飛在空中轉圈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

機車駕駛張男手部、腳部多處擦挫傷，送醫就治，乘客顏男腳踝骨折、全身擦挫傷，送阮綜合醫院就醫，開車的王男未受傷。雙方經酒測均無酒駕情事，事故現場後續交由交通分隊測繪，詳細肇責待交通大隊釐清判斷。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
蔣萬安兒童節送大禮　4月選一天「上課10分鐘、下課40分鐘」
快訊／6000元提前入帳　財政部要查！這家銀行偷跑
《黑暗榮耀》變態老師結婚了！私下超寵妻「真面目曝光」
路上驚見「大法師」掛機車後座　警方揭真相
林襄坐地板吃冰「差點走光」！　辣露絕對領域
天母「40年名店」明熄燈！　排隊人潮擠爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東汽機車相撞「騎士卡車底」　一度無呼吸心跳送醫救回

女業務電話行銷遇變態男！狂打公用電話「想X妳」　她嚇壞崩潰

傳女友DIY片給她媽討50萬！恐怖情人P站300部給她紅...下場慘了

路上驚見《大法師》掛機車後座…身體後彎好嚇人！警追查揭真相

送菜哥酒駕撞警拒檢被開槍追捕　認錯逃刑責想賴18萬罰單被識破

高雄汽機車路口相撞　2男噴飛空中轉圈重摔！驚悚影片曝

帶乳牛上場！反對大鹿港建第5座焚化爐　環團號召百名鄉親抗議

補教界愛因斯坦上課選妃狂伸淫爪！校方挨批怠惰　教育局出手了

六福村狒狒數量算到眼花！專家建議「AI辨識」　這項關鍵要先做

不爽被討債　明仁會惡煞虐打債主關狗籠24小時！見警上門秒孬

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

屏東汽機車相撞「騎士卡車底」　一度無呼吸心跳送醫救回

女業務電話行銷遇變態男！狂打公用電話「想X妳」　她嚇壞崩潰

傳女友DIY片給她媽討50萬！恐怖情人P站300部給她紅...下場慘了

路上驚見《大法師》掛機車後座…身體後彎好嚇人！警追查揭真相

送菜哥酒駕撞警拒檢被開槍追捕　認錯逃刑責想賴18萬罰單被識破

高雄汽機車路口相撞　2男噴飛空中轉圈重摔！驚悚影片曝

帶乳牛上場！反對大鹿港建第5座焚化爐　環團號召百名鄉親抗議

補教界愛因斯坦上課選妃狂伸淫爪！校方挨批怠惰　教育局出手了

六福村狒狒數量算到眼花！專家建議「AI辨識」　這項關鍵要先做

不爽被討債　明仁會惡煞虐打債主關狗籠24小時！見警上門秒孬

新北未登工廠輔導總預算4800萬元助搬遷　核定首件特定工廠用地計畫

好開心！蔣萬安兒童節送大禮　4月選一天「上課10分鐘、下課40分鐘」

台積電下跌2元至533　台股小漲18點收在15868

屏東汽機車相撞「騎士卡車底」　一度無呼吸心跳送醫救回

迪麗熱巴「出道前15歲青澀模樣」曝光！　攝影師讚：像花一樣

稱被追害骨折　他竟重回現場「3度虐打+放火燒浪浪」還蹲地欣賞

普發6000提前今入帳　財政部證實「王道銀行先跑」

兩職籃合併？繼陳建州表態　T1會長錢薇娟：時機未到

劉在錫跟全道嬿是大學同學！　牢記20年：妳搶我的辣炒年糕吃

中航迎接首艘21萬噸節能大海岬船「中華興業輪」　三年長約享好獲利

男體驗越南辣妹洗頭！　養眼視角+按摩超享受

社會熱門新聞

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

台中救難人員搶救9小時　坐柏油路上吃晚餐

即／台中老屋活埋3工人　3人皆不幸身亡

詐檢舉獎金697萬　海巡中校今入監

丁特紫布事件求償2千萬　遊戲橘子換律師上陣

即／騙4豬仔到柬埔寨　E奶女蛇頭重判7年半

獨／早知隔壁是危樓！做擋土牆防倒塌仍釀悲劇

費鴻泰兒罵同學婊子！她1原因求法官重判

即／翁達瑞2勝！高虹安余正煌告妨害名譽都不起訴

台中老屋塌3人亡　他遭直立埋3米土推

六福村員工曝狒狒脫逃史　3年前就超過250隻

布袋外海發現木殼船！疑載越南偷渡客翻覆

台中老屋活埋2死　第3名工人無反應

網友抵制再也不去　六福村現況曝

更多熱門

相關新聞

虐打債主關狗籠24小時！明仁會惡煞見警上門秒孬

虐打債主關狗籠24小時！明仁會惡煞見警上門秒孬

新北市竹聯幫明仁會23歲陳男，被債主蕭男多次提醒還款，他心生怨恨，將債主蕭男及其友人騙到新北市新莊區幫派據點取錢，陳男威逼債主蕭男簽下和解書，洗劫蕭男2人財物，並對他倆凌虐暴打、銬狗籠，24小時後才釋放；新莊警獲報後，29日至新莊區天祥街一處民宅內攻堅陳嫌等四人到案。全案依強盜、妨害自由、傷害、毒品罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

台中老屋倒塌3工人慘死！醫曝死因

台中老屋倒塌3工人慘死！醫曝死因

六福村狒死！陳吉仲提3大檢討方向：1月內對外說明

六福村狒死！陳吉仲提3大檢討方向：1月內對外說明

擁槍男躲查緝住香客大樓　「老刑警」一看就懂了

擁槍男躲查緝住香客大樓　「老刑警」一看就懂了

直擊關閉中的狒狒區！對比脫逃慘死同伴超悠哉

直擊關閉中的狒狒區！對比脫逃慘死同伴超悠哉

關鍵字：

高雄鳳山撞飛轉圈墜地影音

讀者迴響

熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

普發6000元入帳了！人妻驚：不是特殊身分

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

孫藝真結婚一周年放閃了！緊牽玄彬手　重量級婚紗照曝光

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面