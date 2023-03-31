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清明掃墓注意！　8種水果不要買

（示意圖／報系資料照）

▲清明節掃墓。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

「清明節」是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，幾乎成為全民運動，今年「清明節」是4月5日，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提醒，掃墓還是有一些注意事項，提醒《CTWANT》讀者不可不慎。

一、掃墓時間

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掃墓時間最好是在早上5點後，下午3點前，完成清明拜山活動，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

二、祭拜供品

1、準備先人生前喜歡吃的東西。
2、白色菊花是最適合的。
3、帶刺的花朵不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜。
4、「鳳梨」不可，閩南話為「旺來」，豈不是一個接一個過世。
5、「香蕉」不可，閩南話為「招」，招來，豈不是招來過世，跟往生者一起走。
6、「葡萄、荔枝、龍眼」不可，因為這些水果都是一整串，有死一整串的忌諱，擔心家中有人跟往生者走，豈不是一個接一個過世。破解方式就是將其剪開，就不會成串，就可以祭拜。
7、「芭樂、蕃茄」不可，芭樂、蕃茄若連種子一起吃下，種子不易消化，會隨糞便排出，又以前衛浴設備不好，生活習慣也不佳，人們常隨處在草地便溺，芭樂、蕃茄的種子也隨處生長，故老一輩的人會認為：「芭樂是由糞便排出的種子所生長的果實」，若拿來敬拜拜，對神明是非常不敬也不潔的。
8、「釋迦」不可，這種水果的形狀很像釋迦摩尼佛的頭，若拿來拜拜，會折煞祖先，所以要避免。

三、祭拜燒香

每個人1或3柱香，因為1、3、5單數為陽，2、4、6雙數為陰。

一柱清香代表請安，一心朝拜，早晚點香問安。三柱清香代表「禮敬三界（天人地）」，第一柱香是「敬天」第二柱香是「敬地」第三支香是「敬人」，古人認為，「敬天」是天神可以控制風雨，「敬地」是為了表達黃土大地的尊貴存在，它孕育了人間，萬物所需要的，也可以祈求土壤豐盈大豐收，拜祖宗是為了讓我們感恩天地之間的成就以及長者對我們的付出。

佛教這三炷香分別叫「戒、定、慧」，第一炷香：戒香，在佛面前表達你的決心，戒掉自己的惡習和妄念。第二炷香：定香，希望自己能夠凡事入定、平心靜氣處事與待人。第三炷香：慧香，祈求自己能得到智慧，開悟見佛心。標準要三柱香，目前因為環保觀念才一柱香。

四、祭拜順序

后土土地公拜完後再拜祖先。

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