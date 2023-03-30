印度恐怖崩落「25人消失地面」！信徒寺廟拜拜墜井12死

▲印度恐怖崩塌！信徒寺廟拜拜墜井12死。（圖／翻攝Vishal Hindu推特）
記者許力方／綜合報導
印度驚傳恐怖死亡意外，有「小孟買」之稱的印多爾（Indore）Beleshwar Mahadev寺廟一座古老的階梯井（bavdi）30日發生倒塌，當時有多人聚集在搭設的地板上，因其無法承受負荷塌陷，至少12人死亡，有19人獲救。
《印度時報》報導，今天正逢拉瑪節（Ram Navami）、印度神祇羅摩（Rama）生日，許多印度教信徒前往印多爾Beleshwar Mahadev寺廟拜拜，有目擊者聲稱，中午左右，階梯井上方因湧入一群人站在搭設的地板上，但因屋頂結構不堪重負，突然向下崩塌，導致至少25人掉入井中，井深至少18米，且裡面裝滿了水，當局隨即出動救援，不幸造成至少12人死亡，抬出了8具屍體。
當局下令調查坍塌事故，並給每位死者家屬提供40萬盧比（約台幣14萬元）的賠償，總理莫德（Narendra Modi）遺憾表示「極度悲痛」。據了解，階梯井很深、難以救援，警方與民眾一開始拋繩子到底下給受困者，後來採取木梯救援，讓傷者爬梯子上地面。
階梯井是古印度文明的一個具有代表性意義的建筑，提供了蓄水、納涼等多種用途，設計目的是蓄水同時可以讓民眾比較容易接近水源，一級級石階可以通往地底下直通的蓄水深池，讓人們全年都能取得地下水。而階梯井通常出現在乾燥、雨水少的印度西部和北部地區，階梯式結構是古噸人最高的發明。
मध्य प्रदेश के #इंदौर में हुई दुर्घटना अत्यंत दु:खद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।— Vishal Hindu (@nhsp_president) March 30, 2023
प्रभु श्री राम जी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूॅं।
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