心疼老公只睡1小時　妻自願開車「下秒問1句」！尪嚇：整路不敢睡





▲老婆自願開車。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

在現實生活中，總是有不少人認為「男生開車技術比女生好」，也有很多女生即使有汽車駕照，但實際上路的次數少之又少，一名人夫表示，老婆體恤他昨晚上太忙，一早就主動提「我來開車」，沒想到下秒老婆說了一句話，他精神全都來了，即使坐在副駕的位置，他一刻都不敢閉上眼睛。

男網友在臉書「爆怨公社」發文，因為昨天晚上只睡了1小時，老婆體恤他辛苦，怕他疲勞開車危險，因此自願開車，豈料老婆開車前問了他一句話，「你這個油門要怎麼踩才不會超速」。

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聽到這句話，原PO整個人都醒了，「不知道為什麼，明明昨晚才睡1小時，我超級有精神」，他也透露，自己沒有在一旁碎念，「因為我緊張到不敢開口」。

▲原PO整路不敢睡。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出，不少男網友超有感，「讓老婆開車載，比自己開車還疲勞 ，那種想睡又睡不著的感覺更難受」、「沒事啦，我老婆也說要體恤我換她開車，不用我講話，我3歲兒子先阻止」、「好的老婆總是知道怎麼激勵你」、「比蠻牛還有用」、「你睡得著？我老婆說她要開的瞬間，精神全來了」。

其中，多數網友認為最可怕的是這句話「左邊是煞車還是油門」，「至少她分得清楚煞車跟油門」、「你的情況好像比我好一點耶，當初我老婆上車後，問我油門是左邊還是右邊」、「我問過煞車是左邊右邊後，就被禁止學開車了」、「有一次我老公喝了酒所以我成了代駕，一上車我問了他一個問題讓他瞬間醉意全消，我問…左邊是煞車還是油門」。