她買枇杷被笑「吃這水果都是老人」　網曝行情：沒錢吃不起

記者黃翊婷／綜合報導

台灣有「水果王國」之稱，一年四季都有許多不同種類的水果可以吃，但日前有一名女網友聲稱，買了一盒枇杷準備回家享用，竟然被笑說「吃這水果都是老人」，讓她超級傻眼。文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，枇杷其實很貴，1台斤將近300元，「沒錢還吃不起」；不過，也有不少人認同枇杷的食用方式很不方便，推測年輕人不愛吃應該是懶得剝皮。

▲枇杷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，枇杷雖然不太好剝皮，但很好吃，她會使用刀子輔助剝皮，吃完之後還會把中間的核取出來當收藏，結果竟然被笑說「吃這水果都是老人」，讓她超級傻眼，「你才老人，你全家都老人啦！」

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，會這樣嘲笑的人大概不太識貨，因為現在枇杷1台斤將近300元，「這個不便宜，而且超好吃」、「吃得起這水果的，假如是老人，那也是有錢的老人」、「沒錢還吃不起」、「很貴耶，傻傻的」、「枇杷產量少、價格高，並不是很大眾的水果，其實很好吃，味道真的不錯」。

不過，也有不少網友指出，枇杷雖然好吃，但食用方式真的很麻煩，推測年輕人不愛吃應該是懶得剝皮，「不用剝皮的話，這水果我很愛吃」、「皮不好剝，剝完表面都坑坑巴巴的」、「一種很麻煩的水果」、「小時候很愛吃，長大後懶得吃了（懶得剝皮）」、「水果是這樣的，有人切好擺盤就很好吃，沒人切、沒人用，就永遠擺在那邊」。

▲奇異果和枇杷一樣，最好把皮剝除再吃。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

枇杷有止咳聖品、減肥聖果之稱，根、皮、花都可以入藥治病，所含果膠也可以幫助腸道蠕動、清除宿便，但因為類胡蘿蔔素含量較高，吃太多容易導致色素沉積在皮膚表層，所以還是要注意適量食用。

此外，立生中醫診所所長陳旺全提醒，枇杷的外皮纖維毛可能會引起過敏、咳嗽，進而導致咽喉發炎，或誘發氣管、細支氣管痙攣，吃太多甚至會引起胃食道痙攣，所以建議包含枇杷、奇異果、梅子、水蜜桃、未成熟楊桃等水果在內，最好要將纖維毛去除後再食用，不要連皮一起吃。