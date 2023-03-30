「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

▲女友懷雙胞胎，原PO哀喊養不起。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

情侶享受愛撫的快感同時，務必做好避孕措施。一名男大生自曝，第一次忍不住內射，殊不知女友懷孕了，甚至懷上雙胞胎。不過可惡的是，原PO竟懷疑女友偷吃，逼著女友做羊膜穿刺驗DNA，得知是自己的孩子後，原PO開始耍賴哭窮「目前靠父母資助金錢！」文章引發眾人氣罵「女友跟小孩好可憐」。

一名男大生在Dcard表示，與女友翻雲覆雨時，他忍不住無套噴射一發，後來女友告知懷孕了，讓原PO感到晴天霹靂。不過沒品的是，原PO一度以為女友偷吃，於是「強押她去做羊膜穿刺取胎兒檢體，比對居然是我...而且還是雙胞胎！」

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對此，原PO自稱現在還在讀大三，平時靠父母資助生活費，接著哭窮哀號「我養小孩能力都沒有...該怎麼辦？早知道我就不要射裡面了。」

哀求文曝光後，千名網友狠酸開轟「強押她去做羊膜穿刺...你也是很爛欸」、「女友跟小孩好可憐」、「成年就承擔責任，沒錢就讓女方墮掉，畢業後娶她，不然你就快去休學，工作存錢養小孩」、「雙薪月收15萬都覺得養一個就很剛好了，還在靠爸媽負責個毛？超級可悲」、「上來討罵的吧」。

也有網友難過坦言，孩子才是最無辜的，「真的嗎？還是反串？可以羊膜穿刺已經不小了，這時候才墮胎傷害很大」、「你們有錢養嗎？沒錢養就不要生了吧，生下來也是苦了孩子」、「為什麼要賭風險？養不起還不避孕，沒辦法負責不要出來學人家做愛」、「墮胎是死兩個耶，你會下地獄」、「最無辜的永遠都是小孩，生在一個沒經濟能力的家，可憐」。

▼網友無情狂轟。（圖／翻攝Dcard）

