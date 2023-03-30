寧夏林場主跪地磕頭求水救萬畝樹　矛頭指向鄰近煤礦廠違約斷供

記者魏有德／綜合報導

寧夏一名林場主人孫國友29日透過影片跪地磕頭求水，在陸網引起熱議。據孫國友影片所述，自己承包萬畝林場用於植樹治沙，卻因附近煤礦未能依約供水而面臨斷水林枯的困境，20萬株樹苗沒有水喝，存活率岌岌可危。對此，涉事的大陸國家能源集團寧夏煤業公司緊急發聲明，要核查相關情況，並適時向外界說明。

▲寧夏一名從事種樹治沙的林場主孫國友拍片跪求水源。（圖／翻攝微博，下同）

《中新網》報導，有網友對林場主跪地求水表示同情，也有人質疑林場與供水煤礦之間的糾紛。據《中國裁判文書網》顯示，當事雙方的糾紛由來已久。而此次缺水事件的個中原委、是非曲直尚不明朗。

據了解，整起事件源自這名膚色黝黑的林場主人孫國友跪在地上求助的影片，孫國友在片中仰天長嘯，凌亂的頭髮隨風飛舞，控訴周邊的煤礦斷供水源，讓20萬株樹苗面臨缺水而枯死的困境。

孫國友為了植樹治沙，在2003年承包約萬畝的荒沙地，還曾多次接受大陸官媒和地方媒體的採訪，有著不小的知名度。孫國友指出，在他種樹治沙期間，當地的雙馬煤礦破壞了林場水源，雙方曾協定煤礦負責單位在污水處理廠建成後向林場供水，但此前說好的供水計劃落空，這才決定透過影片向外界控訴。

孫國友女兒強調，「林場目前只能用水車買水救樹，但杯水車薪。我們現在也不想將這件事情升級，只希望先把樹苗救活，它們等不起了。」由於整起事件已受到多方關注，雙馬煤礦的母公司大陸國家能源集團寧夏煤業公司出面聲明要核查相關情事，當地公部門也介入調查，要在最短時間內給大眾一個交代。