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大陸 大陸焦點 特派現場

整個山全倒了！內蒙古坍塌被埋者多為「司機」　涉事企惡劣內幕曝

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古阿拉善盟一處露天煤礦場22日下午發生恐怖坍塌事故，據當地員工初步估算，坍塌長度約400公尺，截至23日0點30分，已造成2死、6傷、51人失聯，失聯的被埋人員大部分為翻斗車、挖掘車司機。目前，涉事礦企被挖出，去年曾多次被罰，多次被列入失信名單。

2月22日13時許，內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業公司一處露天煤礦發生坍塌。當時，大面積的山坡下移坍塌，瞬間揚起大量塵土，由於當時正值上班時間，仍有許多機具在現場作業，造成多名工人及車輛被掩埋。

微博曝光的25秒影片能看見，拍攝者前方的礦區土石大面積坍塌下移，掀起的大量塵土幾乎把礦區完全覆蓋，塵土在空中更一度形成「蘑菇雲」的形狀，畫面看起來十分驚悚，讓拍攝者忍不住直呼，「完了完了完了！」

據《緊急呼叫》報導，新井煤業公司一名知情人透露，事發地露天煤礦挖得很深了，煤礦坍塌後和地震一樣，塌下來是石頭和土，失聯的被埋人員大部分為翻斗車、挖掘車司機。

▲內蒙古煤礦坍塌事故。（圖／新華社）

▲內蒙古煤礦坍塌事故現場畫面。（圖／新華社）

針對這起嚴重的工安事故，習近平22日指示，要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

報導指出，大陸當局目前已派出8支救援隊伍，總共334名救援人員、各類救援器械車129輛、9名安全生產專家在現場展開救援工作，同時也正在調度鄰近省份的救援隊伍加入搜救。

▲內蒙古煤礦坍塌事故。（圖／新華社）

▲各方力量正在緊急救援中。（圖／新華社）

綜合陸媒報導，內蒙古新井煤業有限公司於1999年登記成立，企查查平台顯示，該公司多次涉及買賣合約糾紛、租賃合約糾紛、借款合約糾紛等，後被法院列為失信被執行人，公司法定代表人也曾多次被法院限制高消費。

2022年，該公司曾因多項問題被行政處罰。2022年6月9日，礦山安全監察局監察執法一處對該公司以及相關人員進行了警告和罰款。涉及問題包括該公司在通往採場的主運輸道路未設置限速、道口等路標，採場北部滑坡區域未設警示標誌，煤礦未根據採場實際情況填繪採剝工程平面圖、運輸系統圖等圖紙，煤礦安全員馬威、劉陽無特種作業操作證上崗作業等。

2022年4月24日，該公司無取水許可證的情況下進行取水，用拉水車從浩依爾呼都格嘎查機井拉水被阿拉善騰格里經濟技術開發區綜合執法局處罰2萬元（人民幣）。

▲內蒙古煤礦坍塌事故。（圖／新華社）

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