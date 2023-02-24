　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

倖存者還原內蒙古坍塌瞬間！目擊「1反常現場」：最後一刻衝出來

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦22日13時許發生坍塌。截至23日22時30分，事故已經造成6人遇難，6人受傷，尚有47人失聯。官方表示，為避免發生次生災害影響，將改變救援方案。此外，一名倖存者還原煤礦塌陷瞬間，「渣土、石頭突然紛紛落下，遠處的地表鼓了起來，立馬踩油門向外衝。」

▲▼內蒙古礦廠大面積坍塌！53人失聯、2死　驚悚畫面曝光。（突／翻攝自微博）

▲內蒙古礦廠大面積坍塌。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，目前，6名獲救傷者均在寧夏青銅峽市人民醫院住院治療，暫無生命危險。2月23日上午10時許，受傷礦工張立（化名）表示，自己正在青銅峽市人民醫院接受治療，目前腿部腫脹，身上有不同程度的擦傷，「頭上有血疙瘩，手上也都是劃傷。」

據張立回憶，事故發生時他剛剛上下午班，正駕駛運輸車輛等待裝煤。發現有沙土和滾石滑落後，他剛要啟動車輛逃離，車輛就被滾落的沙土拍至一旁的水坑裡，隨後張立從車裡爬出後跑出礦坑。

張立介紹，自己作業的地方在礦坑邊緣，距離陡坡相對較遠，他看到陡坡附近有作業車輛被掩埋，「如果再近一點，估計我也沒戲了。」跑出礦坑後，張立被救援人員送至青銅峽市人民醫院救治，「到醫院的時候是下午2點左右。」

煤礦坍塌的瞬間，另一名工人周寶江（化名）正駕駛渣土車運渣。他是寧夏青銅峽人，今年52歲，長期從事渣土運輸工作，到新井煤業工作1年多。

他記得事故發生時，自己在渣土車駕駛室裡看到，周邊山體的渣土、石頭突然紛紛落下，「遠處的地表也鼓了起來。」周寶江意識到是「山體滑坡」，他立馬踩油門「向外衝」。幾乎同時，對講機裡傳來隊長的吶喊，「趕快撤離。」

▲內蒙古煤礦坍塌事故。（圖／新華社）

周寶江回憶，在那樣危急的時刻，渣土車即便以最快速度行駛，也仍舊「不夠快」，礦區裡的車都在撤離，可一台鑽機擋住了路，「（鑽機）太大了，它走得慢。」

躺在醫院病床上，周寶江感嘆自己的「幸運」，最後一刻，他開車衝出礦區，後面的車都「被埋了」。在距離出口「十來公尺」處，一塊石頭「飛下來」，砸中渣土車的駕駛室，被「整個打掉」。

「對石頭來說，我頭頂的鐵皮像紙一樣（脆弱）」，在石頭的衝擊下，周寶江被擠出駕駛室，掉進了路旁的水坑。他強忍疼痛，奮力遊出水坑，隨後被救援人員救起。

2月23日，青銅峽市人民醫院住院部工作人員表示，周寶江全身多處軟組織損傷，頭部外傷。張立胸部擠壓傷，左大腿血腫，腹部多處皮膚挫傷。

此外，內蒙古阿拉善盟救援指揮部表示，根據測算，坍塌的土方量達到了1000萬立方米，這也給救援工作造成很大的難度。內蒙古阿拉善盟盟長李中增表示，這次山體的大面積滑坡，垮塌的塌方量比較大，救援難度確實很大。為此，救援部門改變救援方案，採取分層挖掘、梯形降坡的方式，從山體兩側開展挖掘搜救工作，最大限度保證山體穩定和被困人員、救援人員安全，避免發生次生災害影響。

ET快訊
快訊／雲豹上訴成功！　3球員懲處減輕、董事長遭禁賽20場
領到6000元要怎麼花？　一票人「答案超真實」
徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒
大谷翔平蟬聯百大球星第1名！　擊退去年MVP「法官」
20歲女遭囚禁爆打輪流性侵！　差點被賣到泰國
小S看到「41歲長腿人妻」大哭！　合照曝光：我要加油了
長榮航空丟震撼彈！　多航線機票超狂「6千有找」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸文昌文化交流　200餘名各界人士梓潼祖庭共祭文昌

江西41歲縣長性侵女官員！履歷曝「一路狂升職」　19年換14個職位

聯合國大會投下棄權票　陸外交部發表12點聲明表明立場

倖存者還原內蒙古坍塌瞬間！目擊「1反常現場」：最後一刻衝出來

陸企17.5萬月薪徵「養雞人」　網一看地點全縮了「給再多都不去」

曾停業190天！陸健身房「走過寒冬」業績回溫　高薪欲聘台教練

小六童「全身冒紅斑」久治不癒！轉診大醫院一查：已癌症晚期

工人上班慘遭「爆菊」！炙熱鋼條直接插過來　驚悚27秒全嚇瘋

批美官員「共軍攻台論」自相矛盾　陸國防部：解放軍以行動說話

女按摩後癱瘓…送急診一查「癌末」！醫搖頭：錯過2次救命機會

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

政院通過3800億特別預算　十項目含發6000、通勤月票

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

兩岸文昌文化交流　200餘名各界人士梓潼祖庭共祭文昌

江西41歲縣長性侵女官員！履歷曝「一路狂升職」　19年換14個職位

聯合國大會投下棄權票　陸外交部發表12點聲明表明立場

倖存者還原內蒙古坍塌瞬間！目擊「1反常現場」：最後一刻衝出來

陸企17.5萬月薪徵「養雞人」　網一看地點全縮了「給再多都不去」

曾停業190天！陸健身房「走過寒冬」業績回溫　高薪欲聘台教練

小六童「全身冒紅斑」久治不癒！轉診大醫院一查：已癌症晚期

工人上班慘遭「爆菊」！炙熱鋼條直接插過來　驚悚27秒全嚇瘋

批美官員「共軍攻台論」自相矛盾　陸國防部：解放軍以行動說話

女按摩後癱瘓…送急診一查「癌末」！醫搖頭：錯過2次救命機會

敲碗TWICE台灣場挨罵「害子瑜」！他回擊：以為我沒錢飛嗎…再挖7年前舉報內幕

苗警2周千人次掃蕩黑幫+詐欺+毒品　逮255人羈押3嫌

國際郵輪終於要來！基隆市府：建全新郵輪品牌　2023停靠船程一次看

228連假期間繳納違規罰款　利用行動支付方式超便利

快訊／雲豹提上訴結果出爐　3球員懲處減輕、董事長遭禁賽20場

2歲女童被4流浪狗包圍啃咬　「全身60道咬痕」多重器官衰竭身亡

女負氣離家放大絕！　提醒警方「關心」男友...劇情超展開

和MVP當隊友！　迪文森佐談柯瑞、字母哥二人「領袖魅力」

八里輪胎廠燒18hrs！消防徹夜輪班還出動怪手　飄惡臭業者慘了

陽明醫哥讚小三「神似AV女優田中寧寧又敢玩」空姐妻怒告　結果曝

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

大陸熱門新聞

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

學校送新生「全新iPhone14」不要還能換現金

女按摩後癱瘓…送急診一查癌末

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

陸企17.5萬月薪徵「養雞人」　網一看地點全縮了「給再多都不去」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

聯合國大會投下棄權票 陸外交部發表12點聲明表明立場

曾停業190天！北京健身房「走過寒冬」

倖存者還原內蒙古坍塌瞬間！目擊1反常現場立馬逃命

女師帶閨蜜相親「狂吃近5千元」！他放大絕開溜

工人上班慘遭「爆菊」！炙熱鋼條直接插過來

動物園驚見無臉男猴！專家揭牠身分：還會飛

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

江西41歲縣長性侵女官員！履歷被挖：一路狂升職

更多熱門

相關新聞

內蒙古煤礦坍塌49人失聯　陸委會表達慰問

內蒙古煤礦坍塌49人失聯　陸委會表達慰問

內蒙古阿拉善盟一處露天煤礦22日下午發生坍塌，已造成4死、6傷，並有49人受困失聯。陸委會副主委李麗珍23日在例行記者會上主動表達慰問，祈求救援工作一切順利。

內蒙古坍塌被埋者多為司機　涉事企惡劣內幕曝

內蒙古坍塌被埋者多為司機　涉事企惡劣內幕曝

內蒙古礦廠坍塌　53人失聯2死

內蒙古礦廠坍塌　53人失聯2死

內蒙古煤礦坍塌50多人受困！習近平下指示

內蒙古煤礦坍塌50多人受困！習近平下指示

連日大雪玩伴慘被凍死邊牧痛哭

連日大雪玩伴慘被凍死邊牧痛哭

關鍵字：

內蒙古煤礦

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

炎亞綸深夜道歉：最缺的是我的同理心

基隆大雨特報　新山水庫卻「乾到見底」

認愛首PO文！　王淨「男友視角照連發」甜炸7萬網

楊繡惠泳池睹「漂浮甜不辣」　游近才知情侶調情：都蝌蚪

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面