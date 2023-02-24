倖存者還原內蒙古坍塌瞬間！目擊「1反常現場」：最後一刻衝出來

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記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦22日13時許發生坍塌。截至23日22時30分，事故已經造成6人遇難，6人受傷，尚有47人失聯。官方表示，為避免發生次生災害影響，將改變救援方案。此外，一名倖存者還原煤礦塌陷瞬間，「渣土、石頭突然紛紛落下，遠處的地表鼓了起來，立馬踩油門向外衝。」

▲內蒙古礦廠大面積坍塌。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，目前，6名獲救傷者均在寧夏青銅峽市人民醫院住院治療，暫無生命危險。2月23日上午10時許，受傷礦工張立（化名）表示，自己正在青銅峽市人民醫院接受治療，目前腿部腫脹，身上有不同程度的擦傷，「頭上有血疙瘩，手上也都是劃傷。」

據張立回憶，事故發生時他剛剛上下午班，正駕駛運輸車輛等待裝煤。發現有沙土和滾石滑落後，他剛要啟動車輛逃離，車輛就被滾落的沙土拍至一旁的水坑裡，隨後張立從車裡爬出後跑出礦坑。

張立介紹，自己作業的地方在礦坑邊緣，距離陡坡相對較遠，他看到陡坡附近有作業車輛被掩埋，「如果再近一點，估計我也沒戲了。」跑出礦坑後，張立被救援人員送至青銅峽市人民醫院救治，「到醫院的時候是下午2點左右。」

煤礦坍塌的瞬間，另一名工人周寶江（化名）正駕駛渣土車運渣。他是寧夏青銅峽人，今年52歲，長期從事渣土運輸工作，到新井煤業工作1年多。

他記得事故發生時，自己在渣土車駕駛室裡看到，周邊山體的渣土、石頭突然紛紛落下，「遠處的地表也鼓了起來。」周寶江意識到是「山體滑坡」，他立馬踩油門「向外衝」。幾乎同時，對講機裡傳來隊長的吶喊，「趕快撤離。」

周寶江回憶，在那樣危急的時刻，渣土車即便以最快速度行駛，也仍舊「不夠快」，礦區裡的車都在撤離，可一台鑽機擋住了路，「（鑽機）太大了，它走得慢。」

躺在醫院病床上，周寶江感嘆自己的「幸運」，最後一刻，他開車衝出礦區，後面的車都「被埋了」。在距離出口「十來公尺」處，一塊石頭「飛下來」，砸中渣土車的駕駛室，被「整個打掉」。

「對石頭來說，我頭頂的鐵皮像紙一樣（脆弱）」，在石頭的衝擊下，周寶江被擠出駕駛室，掉進了路旁的水坑。他強忍疼痛，奮力遊出水坑，隨後被救援人員救起。

2月23日，青銅峽市人民醫院住院部工作人員表示，周寶江全身多處軟組織損傷，頭部外傷。張立胸部擠壓傷，左大腿血腫，腹部多處皮膚挫傷。

此外，內蒙古阿拉善盟救援指揮部表示，根據測算，坍塌的土方量達到了1000萬立方米，這也給救援工作造成很大的難度。內蒙古阿拉善盟盟長李中增表示，這次山體的大面積滑坡，垮塌的塌方量比較大，救援難度確實很大。為此，救援部門改變救援方案，採取分層挖掘、梯形降坡的方式，從山體兩側開展挖掘搜救工作，最大限度保證山體穩定和被困人員、救援人員安全，避免發生次生災害影響。