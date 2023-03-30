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澱粉食物經「1過程」熱量大降！醫激推：還可防大腸癌、糖尿病

吃午餐,吃麵,吃東西,貪吃鬼,大胃王。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師表示，澱粉食物經過冷藏，就能降低熱量。（示意圖／記者李佳蓉攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

不少減重者一看到澱粉食物就排斥，但醫師表示，其實澱粉類食物只要經冷藏後，就能增加抗性澱粉的比例，食用後會減少小腸對澱粉的吸收率，也增加大腸中的好菌，不只達成減重效果，更能降低大腸癌發生機率。

家醫科醫師李思賢在其臉書粉專上表示，抗性澱粉（Resistant starch）對於「小腸的消化」有抗性，能以較完整形式通過消化道，進入大腸並餵養裡面的腸內菌，大部分是水溶性的「長鏈」碳水化合物，因結構的關係不容易被消化酶分解，「『烹飪方式』以及『成熟度』都會影響同個食物中抗性澱粉的比例」。

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他舉例表示，「炒飯或是地瓜在剛煮完的當下都是很容易被消化的澱粉，但是一旦經過冷藏隔夜之後，澱粉的結構改變，就會變得比較不容易消化。」比起一般澱粉較不會造成嚴重的血糖波動，是糖尿病患者穩定血糖的幫手。此外，「綠色香蕉本身也是一種抗性澱粉」，只不過在成熟過程中，抗性澱粉就會降解成一般澱粉。

李思賢透露，抗性澱粉也有抗發炎、改善腸內酸鹼度，甚至能降低大腸癌發生率，「由於水溶性纖維本身就會攜帶比較多的水分，所以食用也容易讓人有飽足感，對於想要減重者也是一大福音。」李思賢指出，越沒有經過高溫和磨碎的食材，更容易維持澱粉的抗性，「常見的抗性澱粉有：冷藏後的地瓜、冷藏隔夜的白飯、綠色香蕉、常見的豆類或是生馬鈴薯。」

最後他也提醒，一般剛開始戒糖的人很難一次戒掉大量澱粉，此時就能用抗性澱粉來輔助，「但不建議生食綠色香蕉，因為味道真的不好吃」，建議拿來拌沙拉或打成蔬菜汁，可能會是比較好的方式。

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