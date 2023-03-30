蔡英文過境美國台海恐緊張！　江啟臣籲美中「聽見中華民國的聲音」

▲啟思民本基金會公布3月份「七缺八漲民生經濟大調查」民調。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

蔡英文總統昨日啟程出訪，對於其可能於過境美國時會見美國眾議院議長麥卡錫，大陸國台辦表示，大陸堅決反對，必將採取措施堅決回擊。外界關心，是否造成台海情勢再度緊張？對此，國民黨立委江啟臣表示，如何處理美中台三邊的關係，是考驗政府能力，但呼籲美中政府，聽見中華民國的聲音，符合台灣人民的期待。

對於蔡英文過境美國可能見麥卡錫，中方表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。蔡英文若與麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」

江啓臣表示，怎麼樣去處理美中台三邊的關係要有平和、穩定、安全是考驗政府能力，不管蔡英文出訪，或是近日的斷交，不只是國際外交上是兵凶戰危，台海也是兵凶戰危。外交方面總統出訪是好事，期待外交關係的拓展有，但若實質關係沒加強反而讓對外關係情勢升高，我們也不樂見。

江啓臣指出，任何對中華民國在外交上的打壓，都不是台灣人民樂見的，呼籲美中政府聽見中華民國的聲音以及符合我們的期待。

江啓臣同時呼籲台灣相關單位要隨時掌握台海情勢，國安局、外交部都要掌握，但這次也觀察到，美國在處理此次過境，作法相對謹慎，但不管美國還是北京有做一些外交的防護工作，也不能打壓我們的關係。

