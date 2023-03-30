心疼狒狒「他不再踏進六福村」怒喊抵制！網友戳破現實：照樣爆滿

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

六福村發出聲明改口，確認被槍擊殺死的東非狒狒是他們的，並在今天（30日）召開記者會道歉，網友對於六福村的態度很憤怒，一開始斬釘截鐵地說不是自家養的，如果不確定就說不確定就好，決定抵制表達內心的不滿，對此，有網友無奈嘆，「動物是最無辜的， 與其抵制，不如想辦法做更好」。

原PO在PTT發文，「該抵制六福村了吧」，一開始六福村堅決否認狒狒是自家的，結果現在卻改口認了，他認為六福村只是怕狒狒惹事，不想擔責任而已，「結果狒狒完全沒傷害任何人，只是偷吃一點地瓜而已，就死於獵人的槍跟官員的作秀」。

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他氣炸飆罵，狒狒這麼大一隻，怎麼可能走私或是私人飼養，從園區溜走的機率超高，如果六福村一開始霸氣說「不論是不出自是本園區，這隻狒狒我們六福村罩的」，相信結局絕對會不一樣，也許悲劇就不會發生了。

六福村的處理態度讓原PO很失望，「身為飼主的六福村，要負最大的責任，在六福村拿出誠意贖罪，展現給動物更好的生活品質前，不會再踏進六福村」。

▲桃園市農業局前專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

對此，網友認為比起抵制，更重要的是如何改善，「抵制等於讓園內動物GG」、「如果沒有了很可惜，不要抵制啦，應該要讓他們改善才是重要的，不然養動物沒有營收，也是收起來而已」、「六福村高層應該要在這件事後好好改進缺點，還有重視動物管理晶片，跟政府單位請求協助，另外有漏洞破網地方也要補起來，不要下個動物逃出結局變成這樣」。

多數網友笑喊，根本不可能抵制，「你叫那些南部來的，畢業旅行是要去哪玩」、「六福村真的是南部畢業旅行的勝地」、「兒童節有辦動物派對一定擠爆」、「連假每天爆滿給你看」、「台灣人的抵制，只要有折扣就是爆滿」、「沒錯，我們應該抵制，直到推出門票優惠為止」。