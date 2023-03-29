寶雅文具區藏「強迫症天堂」！妹子看一眼呆愣10分鐘　療癒畫面曝

▲超療癒的寶雅強迫症天堂。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



網搜小組／柯振中報導

台灣品牌「寶雅」有販售許多商品，深受廣大台灣人喜愛。一名妹子與朋友到寶雅逛街，意外在文具區站了10多分鐘，原來是該處暗藏了「強迫症天堂」，療癒的畫面曝光後，讓許多人瞬間心情好了起來。

這名女子在「爆廢公社二館」，分享照片，她與朋友相約到寶雅購物，而朋友走到文具區附近時，瞬間停下了腳步，再也移不開，讓她感到十分困惑，還開口詢問「妳為什麼在文具區這麼久」。

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▲▼妹子走到文具區，才發現真的不得了，一看就看了10多分鐘。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



朋友後來告知，只要過來立刻能明白，而女子到場後也確實恍然大悟。原來，當時有一名店員在文具區排貨，將一排一排的原子筆按照顏色分好，排得相當整齊，如果患有強迫症，光是看一眼就令人感到療癒，也難怪女子會駐足這麼久，甚至看到被客人移動過的筆，還上前幫忙擺回去。

貼文引起廣大迴響，不少網友看到令人身心舒暢的畫面，不禁開口直喊，「真的很難得看到這樣的景色」、「整齊到不敢動」、「好喜歡，真的好解壓」、「真的超療癒」、「強迫症每個顏色都買一支」、「看得好舒服喔！還照紅橙黃綠的順序擺放」、「強迫症患者看得非常舒服。」