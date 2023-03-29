獨／台灣西岸3月爆浮屍潮！跨7縣市海域　風電平台死者最離奇

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台灣近海爆發人蛇集團丟包喋血案！海巡署清查所轄浮屍案件，發現3月迄今綜計發生16具浮屍案，排除5名台灣人外、仍有11名疑似外籍人士屍體待查，其中最離奇是3月7日在台中港外海離岸風電機組平台上發現一具死亡多日被烈日曬乾的越南籍屍體，死者被連日烈陽高溫曬到脫水，連指紋都無法採集，海巡人員在他身上找到護照，進而確認其越南籍身分。

離奇的是，離岸風機海上平台高度超過5米，僅有細小容一人攀爬的鐵梯工養護人員維修使用，兇嫌是如何搬運屍體上風機平台？抑或越南籍偷渡客落海後，自行游泳攀上風機平台後，孤立無援脫水身亡；真相有待專案小組深入調查。

據了解，這是台灣海巡史上首宗「近海大批浮屍」案件，從3月初起橫跨台灣西岸7縣市出現大量浮屍，包含桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南等地濱海地區都有浮屍出現。

3月初海巡人員先在桃園市新屋海岸發現1具浮屍、緊接著5日又在台南市七股區沙洲發現浮屍、6-7日則為浮屍發現最高峰，兩天總計在台南青山漁港海域、雲林縣湖口鄉濱海、台南市將軍區外海、彰化縣王功外海、麥寮西方海域現5具浮屍；之後又率續在嘉義布袋外傘頂洲海域發現浮屍。

3月14日新竹海巡隊又在圳頭西方海域發現第9具浮屍，這些浮屍多為外國籍，但因浸海水浮腫，且因魚蝦啃食面目難辨，待後續比對釐清。儘管外界普遍認為有可能是人蛇集團發生內訌，或因遭遇海巡查緝丟包，才導致3月台灣西部海域浮屍大爆發，但也有海巡人員私下透露，不排除越籍漁船越界捕魚發生船難，不及呼救才導致大量浮屍出現的可能性。

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