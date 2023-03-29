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馬拉松中途腹痛「邊跑邊拉」不想停！　美女跑者打破個人最快紀錄

▲▼美國女跑者馬拉松一半解放。（圖／翻攝臉書Tamara Torlakson）

▲托拉克森熱愛跑步運動。（圖／翻攝臉書Tamara Torlakson）

記者吳美依／綜合報導

來自美國加州的托拉克森（Tamara Torlakson）參加馬拉松比賽，賽程大約一半時，竟然感覺一陣腹痛，為了保持速度、不要停下來，她決定直接在褲子裡解放，並且忍耐髒汙跑完剩下的21公里，衝過終點線時，竟跑出生涯最快紀錄。

托拉克森接受《商業內幕》採訪時回憶，2018年，她參加人生第6場馬拉松比賽「Mountains 2 Beach」，這也是生產完13個月後第一場「復出」長跑，「訓練進行得很順利，而我知道我的狀態很好。」

托拉克森通常會在賽前上完廁所，這次卻在中途感覺腸胃翻攪，「我不希望便便把一切都搞砸了」，於是邊跑邊解放。她一路上都告訴自己，要把精神集中在保持速度而非褲子裡的東西，直到衝過終點線才向朋友大喊，「我拉在褲子上了」，然後趕快找濕紙巾，前往公廁清理。

▲▼美國女跑者馬拉松一半解放。（圖／翻攝臉書Tamara Torlakson）

▲托拉克森「拉在褲子上」後跑出生涯最佳成績。（圖／翻攝臉書Tamara Torlakson）

托拉克森認為「拉在褲子上」跑完全程非常值得，因為這次僅耗費3小時7分鐘完賽，比之前的個人最佳紀錄快了1分20秒。她不認為任何人注意到，即使被發現也不在乎，「馬拉松跑者不會批判的。如果我停在一間流動廁所，誰知道會發生什麼事呢？」

紐約市營養師、消化內科專家弗魯曼（Tamara Duker Freuman）向《商業內幕》表示，長跑的力學機制可能刺激腸胃，「你的器官都在擠來擠去」，也可能因為血液從消化道流向腿部，導致暫時失禁。

此外，跑步前、跑步期間吃了什麼也很重要。前一晚享用高脂肪含量的晚餐，可能導致更常跑廁所，即使隔天沒有要跑馬拉松也是如此。比賽當天，若食用含乳糖或果糖的凝膠果凍，作為主要醣類來源，對某些人而言可能更難消化。

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