兒童節送什麼才開心　網購公開熱門玩具再推限時激殺

▲兒童節即將到來，玩具品類買氣攀升。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

小朋友最喜愛的兒童節就要來了，網購通路湧現玩具買氣，DIY、積木或益智桌遊等類型都很熱門，不只送禮物給小孩子，讓他們開心過節，還能寓教於樂，從中得到一些收穫、激發創造力。最近不少平台祭出玩具優惠促銷，趁現在買最省荷包之外，童心未泯的大人也可以趁機購入買來送給自己，一同回味童年的美好時光。

寵兒經濟正夯，隨著兒童節將至，東森購物網發現像是積木、拼圖、DIY美勞等業績都較去年同期成長3成以上；為了讓家長們輕鬆選購禮物，婦幼館集結小朋友們喜歡的玩具與品牌，推出「玩具總動員精選商品6折起」以及豐富品牌活動，3月底前樂高x任天堂買精選商品回饋10%樂透金，新天鵝堡桌遊則有滿額送桌遊試玩版。另加碼提供兒童專用輕量彈性太陽眼鏡、抗UV兒童連帽外套等玩樂穿搭優惠，婦幼館全館滿1,299元再抽200樂透金。

▲東森購物網推出玩具總動員精選商品6折起。（圖／翻攝自東森購物網）

兒童節大力催升玩具買氣，Yahoo奇摩購物指出，其中戶外玩具最熱賣，彈跳床、軟式棒球、樂樂棒球業績翻倍漲，腳踏車、滑步車等同樣備受關注，業績增長近3成，其他如射擊系列、沖天火箭玩具也是熱銷品項；室內玩具以潛能開發、DIY與益智類型較受青睞，家長在挑選時特別注重品質與互動性，除了樂高與積木組，近期夯品如考驗邏輯思考的迷宮益智玩具、符合節慶時令的DIY復活節彩蛋等都很受歡迎；人氣不減的經典卡通人物如TOMICA新寶可夢抓抓機、冰雪奇緣酷甜串珠組也擠身熱銷之列。

momo購物網分享，近兩週兒童玩具銷售較去年同期狂飆4成，除了可隨心組裝變化、簡單好上手的「軌道玩具」強勢熱銷，繽紛精緻的「DIY手工藝」如串珠手鍊、吊飾及手作貼紙則是深受女孩們喜愛的夢幻逸品，益智派「樂高積木」也躍升人氣選購重點。瞄準寵兒送禮商機，即日起至4/9全館指定玩具限時下殺7折起，超值券現領現折。

▲指定玩具限時下殺7折起。（圖／momo提供）

樂天市場也觀察到，近兩周站上「玩具」、「桌遊」、「積木」等關鍵字搜尋量增加三成，各式親子玩具與嬰幼兒類商品銷量較去年同期成長約2成5，其中樂高、模型等可激發創造力、寓教於樂的益智玩具最受歡迎。為歡慶兒童節到來，站上集結樂高、Fisher-Price、FatBrain等嬰幼兒玩具品牌，推出多款優惠玩具下殺17折起，會員消費單筆訂單金額達499元，即享超取或宅配免運。

兒童節不知道要送什麼禮物嗎？博客來根據近一個月的銷售資料提出「兒童節十大熱門兒童玩具」，發現「STEAM教育」適合全家大小一起玩的桌遊最受家長青睞，益智桌遊上榜多達3個名次，如大富翁粉Q台灣之旅、2Plus初學香蕉拼字桌上遊戲、SMART GAMES迷你IQ大挑戰；其次是「卡通明星」，如寶可夢、角落小夥伴、汪汪隊系列最受孩子歡迎，《冰雪奇緣》Elsa與Anna持續穩坐小女孩最愛的公主寶座；受影視熱播影響，《鬼滅之刃》和《新世紀福音戰士》等也有不錯表現。