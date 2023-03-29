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李余典拼新北三重立委　大器公布手機號碼兩天曾接100通

▲民進黨新北議員李余典參加三重區立委初選▼ 。（圖／李余典辦公室提供）

▲民進黨新北市議員李余典參加2024立委黨內初選，爭取三重區提名。（圖／李余典辦公室提供）

記者陳弘修／新北報導

2024立委選舉，藍綠陸續展開初選提名作業，針對黨內初選協調，民進黨提名小組28日也展開了行動。由於此次立委登記，民進黨有15個兩人以上登記的選區，因此，在地方上已經可以看到參選人們開始祭出文宣、看版等攻勢，希望爭取支持者的認同，獲得提名的機會。

以新北第三選區（三重）為例，這個選區因為現任立委余天宣布不爭取連任，近來備受關注。目前，民進黨內共有3人登記角逐提名，分別是兩位現任新北議員李余典、彭佳芸，以及前議員李坤城。誰能順利代表民進黨繼續守護三重的話題，在基層也已經逐漸發燒。

放眼參選人的文宣，值得一提的是，在三蘆地區已經連任三屆新北議員的李余典，此次仍秉持過去長期在服務鄉親時已經習慣直接把手機號碼給對方，讓大家需要他協助時可以直接打給他的方式，準備把這1 0個數字放上「民主三重我來顧」的文宣，希望在地鄉親能夠支持他前進國會。

李余典直接公布自己手機號碼的作法，在三蘆地區已經做了很多年，而且深植鄉親人心，過去在競選議員時就曾在選舉公報的內容中放上手機號碼，而且還真的有選民收到公報後打電話給他。

▲民進黨新北市議員李余典參加2024立委黨內初選，爭取三重區提名。（圖／李余典辦公室提供）

李余典的女兒李旻蔚受訪時表示，那時候有選民收到選舉公報，想說從沒看過有候選人直接公布手機，於是就直接打給李余典，「爸爸接到電話時，以為是鄉親遇到狀況需要他協助，沒想到，對方說他是看到公報，想說怎麼會有這麼大器的候選人，所以要確認打打看是不是本人真的會接電話，在確定是議員自己接，對方也相當驚訝，後來還直接告訴爸爸一家六張選票，都會支持」。

李旻蔚表示，李余典在監督市政與爭取地方建設與基層服務等工作上，一直相當地忙碌，但只要打給他，他一定會接，如果在開會、跑行程忙的時候，沒接通電話，事後他一定也會回撥。

事實上，從李余典的IG也可以發現他本人自己接電話與鄉親做直接的溝通，那是去年五月，他人正在家裡，一接到確診個案鄉親需要協助，不顧穿著T恤與短褲，拿起電話與筆就開始先紀錄與了解狀況，聯繫相關單位提供後續的協助與服務，雖然兩天內接了不下百通的電話，但他當下最希望的當時在電話那頭的鄉親們，能夠因為他的說明協助，感到安心與放心。

▲民進黨新北市議員李余典參加2024立委黨內初選，爭取三重區提名。（圖／李余典辦公室提供）

▲三重確診個案鄉親直接打電話給民進黨新北議員李余典。（圖／翻攝李余典IG

對於民進黨在三重立委這席從沒有在地人出線過，李余典在登記時強調，他是正港的三重埔人，生在這裡、長在這裡，深耕三重埔30年，熟稔三重市政，三重除了有基礎住宅區、商業區外，亦有工業區及持續發展的科技大樓、企業雲端總部，如果有機會進入國會，他會推動政府及企業資源挹注，並持續督促內政部的三重都市計劃變更，他希望帶著過去奠定經驗及跨世代共融視野，與鄉親們攜手成就更好的三重。

事後，李余典也透過臉書發文表示，「我的手機0928142729，一直沒變，隨時歡迎市民朋友與黨內先進賜教、給我支持和鼓勵」，一起為民進黨打贏總統選戰，團結守住三重這一席立委，守護民主自由的台灣。

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