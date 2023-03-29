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電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬」沒人權　身高不到170也沒有

▲▼因為「人權問題」遭炎上的電競正妹谷加奈。（圖／たぬかな Twitter）

▲2022年因為「人權問題」遭炎上的谷加奈。（圖／たぬかな Twitter）

記者許凱彰／綜合報導

日本正妹電競選手谷加奈（たぬかな）2022年曾直言「170cm以下男生沒人權」慘遭炎上，隨後因「言論不當」遭到解約踢出電競戰隊。近期宣告回歸直播平台復出，在與知名YouTuber橋本甜歌的訪談當中再說到「人權問題」，她表示，「陰莖至少要13cm以上才有人權」、「年收入未滿600萬日元（約139萬台幣）沒人權」。

▲▼因為「人權問題」遭炎上的電競正妹谷加奈。（圖／たぬかな Twitter）

▲橋本甜歌（圖左）同框谷加奈（圖右）。（圖／たぬかな Twitter）

谷加奈近期登上橋本甜歌的訪談節目，在節目中自我介紹自己就是「那個說170cm以下沒人權的女生」。她還說到，自2022年初事發炎上一年以來狀況並不好，遭到戰隊解約後，還休學回了老家，老家的房子被認出來之外，家中電話還一直遭到騷擾電話襲擊，爸媽都曾經接到過電話。

谷加奈爸爸在前一陣子離世，並在離開前留下最後一句「不要輸給那些沒用的人（誹謗你的人）」，才讓她決定重振旗鼓再出發，復出螢幕上回歸Twitch擔任直播主。

▲▼橋本甜歌YouTube同框谷加奈。（圖／てんちむ YouTube）

▲谷加奈：下面要13cm長才有人權。（圖／てんちむ YouTube）

▲▼橋本甜歌YouTube同框谷加奈。（圖／てんちむ YouTube）

值得一提的是，早因「170cm以下男生沒人權」的言論遭炎上，在訪談節目中，更是補充更多「人權問題」，先是回應陰莖要如何才能有人權，她表示，「陰莖至少要13cm以上才有」，並且下體的清潔程度也是個評斷標準；另外，又被問到年收入多少才會有人權，她則坦言，這問題很現實，東京的房租和物價都很高，「年收入未滿600萬日元（約139萬台幣）沒人權」。

▲▼橋本甜歌YouTube同框谷加奈。（圖／てんちむ YouTube）

▲谷加奈：住在東京年收低於600萬（台幣約139萬）沒有人權。（圖／てんちむ YouTube）

發言一出，在影片留言區不見有先前尖銳的回應內容，倒是有網友留言說，「她清楚地表達每個人內心深處真實的想法」、「能夠直白地說話感覺真好」，獲得不少支持。

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