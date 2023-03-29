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打造驅逐艦之王　055A安裝全球第一門實戰化電磁炮

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

軍武中心／綜合報導

大陸公布2023年軍費預算為人民幣1兆5537億元（新台幣約6.86兆元），相較去年上漲7.2%。新規模的軍事預算，全球將高度關注中國海軍新一年的造艦速度，除了003航母福建艦可望進行全面試航外，全新升級版的055A艦也將問世，其最大亮點將安裝全球第一門實戰化電磁炮，成為戰力兇猛的驅逐艦之王。

目前首批共計8艘的055型導彈驅逐艦已在咸陽艦入列後，正式宣布全數服役，陸方已馬不停蹄繼續開啟升級版的建造，也就是外傳的055A型萬噸級導彈驅逐艦。據了解，055A艦除了將加大排水量至1.5萬噸外，也將安裝全球第一門實戰化電磁炮，同時優化全艦隱身能力、升級艦載作戰指揮控制與電子系統，以及配備全電子推進系統，上述升級讓大陸軍事專家陳光文撰文直呼，「事實上這將是一艘典型的導彈巡洋艦。」

回顧055艦研發歷程，其研發商中船重工701所早在2020年就已發表文章披露，該型艦已實現境內首次、世界空白的「電推技術」，不僅可提高艦艇的動力效益即大幅降低噪音外，更大的電力供應，更充足的電力也為裝備電磁炮打下基礎。美國財經網站CNBC曾引述知情人士指出，中國電磁炮能以最高每秒1.6英里（2.57公里）的速度，擊中124英里（198公里）之外的目標，並在2017年12月正式安裝上艦，並展開海上測試。

▼大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

▲▼大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

除了055A艦備受矚目外，今年中國的水面艦艇也將聚焦已下水的003航母福建艦身上，預計年內可展開全面的試航工作。陳光文指出，未來下艘的004航母會是福建艦的姊妹艦，仍然使用電磁彈射+常規動力，雖然在技術上可能有一些微調，但大體上仍然是福建艦的翻版。中國希望鞏固建造大型全通平直甲板電磁彈射型航母的技術與驗證，以便為接下來建造10萬噸級的核動力超級航母005打好技術基礎。

▲解放軍海軍第二艘075型兩棲攻擊艦廣西艦。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍海軍第二艘075型兩棲攻擊艦廣西艦。（圖／翻攝央視軍事）

設定主要作戰為台海方向的3艘075艦交付海軍後，中國也轉入下一代艦5萬噸級的076型兩棲攻擊艦建造。該艦與075艦的最大區別，就是可安裝一台電磁彈射器，主要用於彈射起飛殲-35與武裝無人機，藉以應對美日韓等國的兩棲攻擊艦航母化。

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