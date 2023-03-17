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超薄焢肉飯一碗160「本店很難吃」　他叫外送後悔被老闆嗆：早說了

▲▼超薄焢肉飯一碗160「本店很難吃」　他叫外送後悔被老闆嗆：早說了。（圖／爆怨公社）

▲老闆在店家自介寫「本店難吃要死」，原PO不信邪，結果真的踩雷...（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

有些店家採取負面行銷，常常起到意想不到的效果。不過，有一名網友分享，他近日在外送平台發現一間超奇葩的店家，不僅餐點定價超高，還註明「肉很少」、「拜託不要點」，但他認為應該只是噱頭，好奇點來吃，結果真的肉少又難吃，讓他無奈留下2星負評，卻被老闆回嗆「笑死，早就註明了！」

原PO在爆怨公社發文表示，老闆在說，客人要聽，「不要學我有坑還要硬跳」。他表示，有想過蛋很貴，但沒想到加一顆蛋竟要價60元，最後他點了一份焢肉飯加蛋160元，還有一碗75元的魚丸湯，儘管湯還不錯，但焢肉飯只有「三片跟蒜泥白肉一樣薄的肉」。

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▲▼超薄焢肉飯一碗160「本店很難吃」　他叫外送後悔被老闆嗆：早說了。（圖／爆怨公社）

▲原PO貼出焢肉飯實體照片。（圖／爆怨公社）

原PO說，他有想過是不是反向操作、負面行銷，或被其他人亂打評價，結果餐點送來真的又貴又難吃，讓他不禁感嘆「人家都說貴有貴的道理，但這是貴又沒有道理」，但最後看在飯量很多的份上，還是給了2星評價，僅委婉稱「不值這個價位」。

不過，老闆疑似接受不了評價，不僅把焢肉飯從100元又調漲到115元，還留言嗆原PO「笑死，都註明了」。原PO說，老闆把價錢抬高，希望客人不要點，可能就是為了防他這種傻子，「結果被老闆噴成這樣，著實把我罵懵了」。

▲▼超薄焢肉飯一碗160「本店很難吃」　他叫外送後悔被老闆嗆：早說了。（圖／爆怨公社）

▲原PO被老闆嗆「笑死，都有註明了」。（圖／爆怨公社）

仔細查看店面餐點，老闆提供了2份要價百元的「科學麵加蛋」、「科學麵加現煎雞蛋」，嘲諷稱給「一星部隊」點選，還寫了一份「公開說明書」，強調「本店難吃得要死，沒人強迫你點，還有人連完全沒味道這種評論都寫得出來，是不是沒做快篩？感謝沒電視台採訪，沒網紅部落客推薦，沒名人來打卡消費...近期榮獲581客人一星評價」。

許多網友看完紛紛留言，「還以為是老闆幽默，沒想到是老闆誠實」、「第一次看到蒜泥白肉片做成控肉飯的」、「內文這樣寫的店家，我真的不會想拿辛苦錢去賭運氣」、「感覺就是自以為有個性，但說穿了根本就只是機Ｏ而已」、「這就是反向操作，做一次反骨人的生意」、「打這種餐點介紹，就是在等你這種不信邪的人上鉤，賣一碗抵兩碗...」

對此，原PO坦言，是他不信邪硬要挑戰，因為第一次被老闆噴，才PO文只是心情抒發，但其實當老闆開店真的很辛苦，他沒有想公審店家，是他太傻太遲鈍，沒體會到老闆的誠實和用心良苦。

▼原PO說，加蛋真的一顆60元。（圖／爆怨公社）

▲▼超薄焢肉飯一碗160「本店很難吃」　他叫外送後悔被老闆嗆：早說了。（圖／爆怨公社）

▼老闆提供給負評網友的「專用餐點」。（圖／爆怨公社）

▲▼超薄焢肉飯一碗160「本店很難吃」　他叫外送後悔被老闆嗆：早說了。（圖／爆怨公社）

 

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