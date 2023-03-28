健保部分負擔新制7月上路！大醫院掛急診「不分輕重症」一律收750元

▲健保署長石崇良。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

急診部分負擔新制原本規劃「輕症加收、重症減收」，但經第一線醫師反應執行後恐引發爭議，健保署召集急診醫學會、醫學中心和區域醫院協會討論後，決定依照分級醫療精神，訂出「單一價」，無論檢傷分類落在第幾級，到醫學中心掛急診將收取750元部分負擔，新制最快7月上路。

健保署原訂急診部分負擔則規劃「輕症加收、重症減收」，檢傷分類在第1、2級的嚴重病患，在區域醫院、醫學中心需僅需自付200元與300元；但若為輕症掛急診，檢方分類在4、5級病患，則需多掏600元與800元，希望藉由價差落實分級醫療，把資源留給需要的病人。

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不過，新制預告後卻收到第一線醫師反應，認為民眾在就醫前無法評估自己落在哪一級，在醫院被收取不同費用恐引發爭議。健保署長石崇良接到反應後，召集三大醫學會討論後得出共識，決定取消以檢傷分類作為收費標準，改依醫療分級固定級距，醫學中心收750元、區域醫院400元，地區醫院則維持現狀，收取150元部分負擔。

石崇良表示，醫學中心訂出750元上限，是為了與門診有所區別。他舉例，新制也同時調整區域醫院與醫學中心藥品和第一次慢箋部分負擔上限，醫學中心最高可收300元，以現行醫學中心門診部分負擔420元計算，到醫學中心看一次病最高需花720元，略低於急診單次費用。以此作為差異，讓民眾不會為了方便湧入急診，以致醫療資源無法留給需要的民眾。

石崇良提到，鑑於部分負擔內容有所調整，依規定須重新進行60天的預告並搜集各界意見，若4月預告後一切順利，6月就可發佈公告，但公告後仍幫醫院預留作業時間，新制將在7月左右正式上路。