太平媽照亮光明！西螺福興宮響應關燈1小時　臉書遭刷「一片黑」

記者蔡佩旻／雲林報導

一年一度世界關燈日昨（25）日受到各地企業、集團響應，雲林西螺福興宮首度參與，除了自行節能「為環保愛地球關一盞燈，太平媽為您照亮光明」外，更於官方臉書推出快閃抽獎，宣傳減碳行動議題，獲地方鄉親及各地信徒踴躍迴響參與，留言板刷滿「一片黑」奇景。

▲西螺福興宮昨首度響應Earth Hour關燈一小時活動，昨日晚間8時30分即提前關閉三樓三官殿與佛祖殿電燈與牌樓照明燈，僅保留一樓正殿電燈與各殿光明燈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一年一度世界關燈日，由世界自然基金會（WWF）2007年於雪梨發起「Earth Hour」，現已發展為全球各地每年自發參與的減碳行動。目前全球已有192個國家與區域、超過1.8萬個世界地標於每年3月最後一個星期六自發關燈1小時。

▲西螺福興宮昨首度響應Earth Hour關燈一小時活動，更辦理宣導抽獎活動，留言區湧入網友刷滿「一片黑」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮首度響應「Earth Hour」，昨日晚間8時30分即提前關閉三樓三官殿與佛祖殿電燈與牌樓照明燈，僅保留一樓正殿電燈與各殿光明燈。為鼓勵各友宮、全國信眾一同響應為地球關燈活動，特別辦理快閃抽獎，抽出3個太平媽限定版行動電源，自帶插頭、四線、雙USB插孔、四檔調光LED照明燈、LED手電筒，意為「為環保愛地球關一盞燈，太平媽為您照亮光明」。

▲西螺福興宮活動留言區湧入網友刷滿「一片黑」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮表示，快閃活動短短半小時湧入260餘則響應貼文，希望大家一起關心節能減碳的公益議題，一起做好環保、愛護地球，共同守護我們的美好家園。

▲西螺福興宮除響應Earth Hour關燈活動，更辦理宣導抽獎太平媽限定版行動電源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）