快訊／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

▲槍殺狒狒林姓獵人。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳凱力、陳韻如／桃園報導

狒狒逃亡半個月落網，遭獵槍擊中左胸身亡。桃園市府農業局27日晚間說明，經查是一位使用獵槍的林姓獵人擊發，該名獵人向警方表示是受新竹縣政府農業處委託，且開槍有經過同意，而稍早他供稱，授權開槍的人就是六福村的相關人員。對此，六福村發布三點聲明，並表示將對獵人提出妨害名譽告訴。

關於狒狒乙案，六福村除全力配合警方偵辦，針對現有不實指控及資訊，謹聲明如下：

1、六福村自接到狒狒脫逃事件，都全力協助桃園農業局進行抓捕作業，昨日如農業局專門委員盧紀燁說明，抓補狒狒後發現狀態不好才緊急徵詢六福村獸醫帶回六福村協助急救，非部分媒體指稱園區強行帶走。

2、六福村一直秉持著動物保育原則，六福村全程亦皆攜帶專業麻醉器材及獸醫隨行，以確保動物追捕安全，且追捕區域屬於桃園市管轄，園方全程配合桃園市農業局安排指揮，故不清楚是由哪個單位安排獵人持獵槍跨區加入追捕。

3、對於獵人指控由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村嚴正聲明，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提出法律告訴。