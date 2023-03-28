快訊／陳以信將選台南第6選區　李明璇願戰板橋「等候黨中央差遣」

▲國民黨團28日「青年世代扛前鋒 艱困選區我衝鋒！藍軍新勇士出征」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨不分區立委陳以信今（28日）宣布參選台南第6選區，並批評民進黨在台南執政近近30年，不僅完全沒改變，也養成「胎哥（骯髒）」、「歪哥（貪汙）」跟「豬哥」等風氣。另外，有「美女發言人」美譽的國民黨發言人李明璇，則表態願意披藍袍挑戰板橋選區，不論「板東」還「板西」，她完全都可以。

國民黨立法院黨團28日舉行「青年世代扛前鋒 艱困選區我衝鋒！藍軍新勇士出征」記者會，會中陳以信宣布參選台南第6選區，會不畏艱難、堅持到底，讓國民黨在台南插上第一支藍旗；陳也說，民進黨在台南執政近30年，台南不僅完全沒改變，也養成「胎哥（骯髒）」、「歪哥（貪汙）」跟「豬哥」，因此他回台南參選，保證不要有這「三哥」。

李明璇則說， 她經深思熟慮，願意代表國民黨戰艱困選區。民進黨近幾年完全執政，她卻看到完全沒有負責，用一切資源打擊異己，看到雙標、道德淪喪等，且上至房價，下至雞蛋，沒有一個處理得好，因此她無法再忍受民進黨再執政下去，「我看不下去了，到了自己要上戰場的時刻」。

李明璇表示，就在大家都說國民黨世代傳承時刻，黨需要新面孔、新戰力、新思維，她作為年輕世代一份子，她不怕辛苦，願意站在第一線。李也說，過去5年有非常多的人勸進她參選，但她非常清楚自己的目標，「我想要做的事情只有立法委員才能夠做」。

至於選「板東」選區還是「板西」選區，李明璇表示，她從去年開始就徵詢基層、前輩等，「板東」跟「板西」她完全都可以，現在就看國民黨要差遣她到哪去，她都願意。另外，李明璇也透露她已整合大部分板橋藍營的聲音。