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長榮超萌「Hello Kitty餐車」開賣　不到24小時！「80台全搶光」

▲長榮航空Hello Kitty輕量化餐車於長榮航空樂e購開賣，限量80台，每台售價39,999元。（圖／長榮提供）

▲長榮航空Hello Kitty餐車限量80台，每台售價39,999元，不到24小時就完售。（圖／長榮提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空宣布推出超萌Hello Kitty輕量化餐車，全球限量80台，每台售價39,999元，昨(3/20)上午10時起開賣，引起航空迷和 Kitty迷瘋搶，短短不到24小時，今(3/21)上午8時傳出80台Hello Kitty餐車已售光。

長榮航空推出Hello Kitty輕量化餐車，以鋁合金製成，使用粉紅色作為基底，Hello Kitty身穿長榮航空制服，頭上搭配經典蝴蝶結，背景還有地球、飛機以及郵戳等設計元素，傳達Hello Kitty陪伴旅客搭乘長榮航空環遊世界的歡樂概念。

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隨車也附贈7個印有專屬Hello Kitty翅膀的單軌透明抽屜，活動式抽屜可彈性調整間距，也可視需求單獨購買，作為於辦公室文件歸類、衣物收納、鞋櫃收納盒等，每個售價450元。

▲▼榮航空Hello Kitty輕量化餐車即日起開賣，全球限量80台。（圖／長榮）

▲長榮航空Hello Kitty餐車限量80台，每台售價39,999元，不到24小時就完售。（圖／長榮提供）

Hello Kitty輕量化餐車昨上午10時起在「長榮樂e購」轟動開賣，即便每台售價39,999元，仍引起航空迷和Kitty搶購，不到24小時已售光。長榮航空表示，全球限量80台長榮航空Hello Kitty輕量化推車今上午8時就已完售。

由於長榮航空2021年10月也曾首度販售全新機上餐車，限量24台於10天內火速售罄，昨推出Hello Kitty輕量化餐車，不到1天就完售，再創下最快完售紀錄。

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