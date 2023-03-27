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彰化大型車「3個月奪4命」！警明起大執法　再增設3支測速桿

▲彰化今年4件大型車傷亡車禍警方28日起大執法。（資料圖／警方提供 民眾提供）

▲大村鄉大貨車碰撞女騎士死亡車禍。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今年1月至3月已經發生4起大型貨車（含砂石車）造成的死亡車禍，警察局分析肇事原因，大型車因「視覺死角」及「內輪差」問題，未保持行車安全間隔、轉彎車未讓直行先行及違規停車致造成，自3月28日起連續3日展開全縣大執法加強攔檢稽查，並自5月開始再增3處固定桿測速器。

▲彰化今年4件大型車傷亡車禍警方28日起大執法。（資料圖／警方提供 民眾提供）

▲彰化市中央陸橋下騎士遭到大貨車輾壓亡。（資料圖／民眾提供）

這4起死亡車禍除了和美鎮自撞身亡外，其餘分別在大村、北斗、及彰化市等地，其中最離奇的是1月17日，1名彭姓女騎士(24歲)行經大村鄉中山路1段，擦撞到右側路人，再往左側車道跌倒，遭到大貨車張姓駕駛(50歲)追撞，下腹部破裂、臟器外露，傷重不治；及3月22日彰化市中央路發生大貨車死亡車禍，44歲劉姓女騎士與左側47歲鄭姓男子的貨車發生碰撞，倒地後頭顱遭輾過，送醫不治，警方近日還前往現場2次會勘，要求路權單位彰化市公所能增劃設機車專用道。

▲彰化今年4件大型車傷亡車禍警方28日起大執法。（資料圖／警方提供 民眾提供）

▲彰化今年4件大型車傷亡車禍警方28日起大執法。（圖／ETtoday資料照）

交通隊對此指出，因大型貨車（含砂石車）車體較大且重，易生視線死角，發生事故造成損害亦較為嚴重，故警察局積極防制交通事故發生，規劃自3月28日起至30日止執行「取締違規大型貨車（含砂石車）」專案勤務，針對此項車輛超載、超速、酒後駕車、轉彎未依規定及闖紅燈等重點違規項目加強稽查取締，遏止違規發生，提升交通執法與事故防制強度，以維護行車秩序及用路人行車安全。

▲彰化今年4件大型車傷亡車禍警方28日起大執法。（資料圖／警方提供 民眾提供）

另外彰化縣警局已在全縣裝設有74支固定式測速照相桿，其中37支設有照相主機，有17支具有雙向拍照功能，今天再架設福興鄉番花路1段885號前、二林鎮太平路2段與修心路口、芬園鄉彰南路5段與環中路9段路口等3支測速桿，將於5月執法上路。

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