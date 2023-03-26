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社會 社會焦點 保障人權

彰化輕航機墜毀釀2死！今辦法會為亡者祈禱　負責人：盡全力善後

記者劉人豪／綜合報導

彰化溪州鄉16日發生輕航機失事墜毀事故，機上教練林國裕與18歲日籍學生本田殞命，法會於今(26日)舉行，順風飛行俱樂部負責人饒自強指出，對於這次事件所造成的影響，深感痛心和沈重，除了向受影響家屬致以最深切的慰問，並表示會帶領協會盡全力善後。

16日下午，日本18歲青少年本田與媽媽還有阿姨、弟弟到彰化順風體驗輕航機飛行，卻遇上墜落意外，輕航機爬升途中疑似動力不足，機身高度微微下滑，試圖再拉起時，不到10秒鐘機身卻突然側翻，再轉為機頭朝地，垂直墜落，最後「蹦」的一聲爆炸。

▲▼輕航機墜機畫面流出。（圖／讀者提供）

▲輕航機墜機畫面流出。（圖／讀者提供）

拿手機記錄的家屬嚇得大叫驚喊「不會吧」，趕緊前往查看，輕航機墜落後起火燃燒，警消緊急趕往現場撲滅，但教練與18歲日籍學生已被燒成焦屍，明顯死亡，詳細肇因還有後續調查釐清。

▲▼ 罹難教練林國裕。（圖／翻攝自順風飛行俱樂部臉書）

▲林國裕飛行時數超過1936小時，過去也是不同戰機的飛行官。（圖／翻攝自順風飛行俱樂部臉書）

饒自強今天於臉書發文指出，這次意外事故失去了飛行教官、學員，他身為協會理事長，責無旁貸。今天慎重的舉辦了法會，為亡者祈禱、祝福。也要向所有受到這次事件影響的家屬致以最深切的慰問。「對於這次事件所造成的影響，我深感痛心和沈重。」

饒自強表示，必須帶領協會盡全力善後，並且從中吸取教訓，不斷檢討改進，致力讓飛行運動更加安全，才能再出發，而不負會員、學員及社會的期待。「我想再次向亡者家屬表達最深切的哀悼，我們將會竭盡所能，協助他們度過這個難關」。同時，也將投入更多的人力、物力、財力，與飛機製造商共同協力，不斷提升飛行運動安全。

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