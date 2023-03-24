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驚奇！與師生見證「月掩金星」天文奇景　王惠美嗨喊：好迷人

▲彰化縣長王惠美與藝術高中師生共同見證金星掩月天文奇景。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美與藝術高中師生共同見證「月掩金星」天文奇景。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

肉眼可觀賞的「月掩金星」奇景已有超過百年沒有出現，今（24日）晚7時52分則在全台各地可觀賞，並且會在短短半分鐘內消失，下次想目睹還要等到40年後的2063年5月31日，彰化縣長王惠美今晚在彰化藝術高中與師生及民眾一同觀看月球與金星交疊過程的奇妙景象。

▲彰化縣長王惠美與藝術高中師生共同見證金星掩月天文奇景。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美與藝術高中師生共同見證「月掩金星」天文奇景。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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王縣長表示，今天來當追星族，不是追明星，是追金星，「月掩金星」，錯過就要再等40年，因此特別商請學校校長、老師們協助，今晚在彰化藝術高中、北斗國中及南郭國小舉辦觀測活動，這3所學校是天文教育的標竿學校，透過社團平時就讓孩子們做了許多觀測，也特別感謝老師講解很多天文相關的課程，現場來了許多大朋友、小朋友，大家一起來追星，看看金星、月亮的互動，真的令人著迷，雖然星球非常遙遠，卻又看起來非常清晰。

▲彰化縣長王惠美與藝術高中師生共同見證金星掩月天文奇景。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美指出，今天來到彰化藝術高中，有2種感覺，第一個是視覺上的追星，第二個是聽覺上，聆聽國中生的畢業演奏，在在顯示在校長老師們的帶領之下，學生們允文允武，都非常的優秀，再次感謝校長、老師們對於社團的支持，平時讓孩子們能夠多元學習，也希望透過引導讓更多人對於天文科學有更深入了解，產生興趣，進而有更多知識的增長。

▲彰化縣長王惠美與藝術高中師生共同見證金星掩月天文奇景。（圖／記者唐詠絮翻攝）

教育處表示，彰化縣政府透過這次天文教育的機會，推動科學教育普及化、生活化，藉由觀測這難得的天文奇景，提升孩子們的天文素養，讓彰化的孩子能有更開闊的視野，更勇於探索未知的世界。

▲彰化縣長王惠美與藝術高中師生共同見證金星掩月天文奇景。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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