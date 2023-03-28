趙少康哀狒狒之死　想起兒時曾被猴咬：現在都還看到疤痕

▲狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。（圖／林務局提供）

記者皮心瑀／台北報導

東非狒狒在桃園地區逃亡16天，最終在圍捕過程中遭獵槍擊中左胸身亡，遺體28日上午約10時抵達台北市立動物園。中廣董事長趙少康回憶，自己小時候曾經被猴子咬傷，知道野生動物具有一定的危險性，但這隻狒狒沒有傷人，只是偷吃水果、青菜，加上從哪裡跑出來的都未釐清，遺憾之餘，政府也必須徹底檢討過程中的缺失，健全動物保育的制度。

趙少康說，小時候他曾經被猴子咬過手，當時猴子在吃水果，可能覺得被威脅，所以就往他手掌咬下去，咬住就不放，直到現在都還看到當時傷口的疤痕，而狒狒傳出在桃園街頭遊蕩時，大家都很擔憂，聽到狒狒被發現並關在房子裡，才想說相關人員應該可以好好處理，怎麼下一秒就被殺死？現場怎麼會出現獵槍？這在圍捕過程中是能夠出現的嗎？更讓人不解的是，農業局的人員將狒狒帶出時，竟然是先展示拍照，而不是先檢傷，後來發現狒狒在流血，才驚覺左胸中槍，但為時已晚。

趙少康指出，2014年，河馬「阿河」在運送過程中兩度摔落地面受傷而不幸離世的新聞，大家記憶猶新，更為「阿河」感到不捨。時隔多年，同樣是野生動物的狒狒，更遭到人為槍擊死亡，動保觀念不進反退。狒狒生命就此結束，「民胞物與」「仁民愛物」，由一隻追求自由的狒狒莫名其妙的被獵槍冤枉打死，看出台灣離尊重生命的文明社會還有很遠的一段距離。

關於東非狒狒死亡，開槍的林姓獵人28日出面還原現場狀況，表示自己是聽命開槍，也強調「參與圍捕行動桃園市府農業局完全知情」。