獨／一槍擊斃狒狒！獵人公司大門深鎖　皮卡貼「執行公務中」

▲獵人射殺東非狒狒，公司今早大門深鎖。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

東非狒狒逃亡半個月，不料趣聞卻演變成悲劇，昨(27日)在圍捕過程中，林姓獵人持獵槍一槍擊中左胸將狒狒射殺。《ETtoday新聞雲》記者走訪林姓獵人所屬公司，經查，該公司是農委會林管處下游外包商，主要負責病媒防治、環境檢測、農畜水產品零售、以及農林漁畜牧顧問業，在狒狒被射殺後，目前公司大門深鎖。

初步了解，昨(27日)林姓獵人參與圍捕狒狒行動，並供稱過程中因擔心狒狒會發怒傷人，在徵得授權後才會擊發獵槍，不料這一槍卻貫穿狒狒左胸，成了致命傷口，後經獸醫搶救無效，宣告死亡。

原本的「追狒趣聞」如今卻釀成荒謬悲劇，狒狒死訊曝光後引起全台民眾熱議。《ETtoday新聞雲》記者追查，該名林姓獵人隸屬公司位於桃園，是農委會林管處下游外包商，今早記者實際走訪，發現公司大門深鎖，工作用的皮卡停在一旁，車身上還貼有「執行公務中，新竹林區管理處」字樣；鄰居也說，該公司平常就有人進進出出，約有4、5人，不太清楚公司到底在做什麼。

以該公司名稱在網路上檢索，發現公司於民國98年核准設立，資本額20萬，營業項目繁多，主要包括病媒防治、環境檢測、農畜水產品零售、以及農林漁畜牧顧問業。據悉，林姓獵人平時與林務局合作，手持合法獵槍執行埃及聖䴉移除專案，此次參與圍捕狒狒，不料竟意外將其射殺，如今各方各說各話，到底是誰授權林姓獵人開槍，成了羅生門。

▼獵人的皮卡還停在公司旁，上方還貼有「執行公務中」字樣。（圖／記者沈繼昌攝）